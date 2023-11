Abbé Pierre : 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le fondateur d'Emmaüs

Alors que le film «L’abbé Pierre : une vie de combat», réalisé par Frédéric Tellier, sortira au cinéma le 8 novembre, voici 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le fondateur d'Emmaüs, décédé à l’âge de 94 ans en 2007.

Il a sauvé le frère du général de Gaulle

Ordonné prêtre en 1938, l’abbé Pierre a également été résistant. Il est entré dans la Résistance en juillet 1942. Sous l’Occupation, il est venu en aide aux Juifs, a soutenu les résistants du Vercors, et a permis l’évasion de Jacques de Gaulle, le frère du général de Gaulle, en le faisant passer en Suisse. En 1944, le jeune aumônier est arrêté par les Allemands à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), mais réussit à s'échapper et à rejoindre Alger.

Il a été député

De son vrai nom Henri Grouès, l’abbé Pierre a été élu député de Meurthe-et-Moselle sous l’étiquette du Mouvement Républicain Populaire. Il a occupé cette fonction après la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 1951, en intervenant surtout sur les questions touchant à la liberté, à la paix et à la famille. L’Abbé Pierre, qui a affirmé par la suite ne pas avoir été un bon député, s’est désolidarisé du parti MRP après la répression sanglante d’une grève à Brest.

Il a gagné 250.000 francs à un jeu

En 1952, l’abbé Pierre a ému des milliers d'auditeurs en participant au jeu «Quitte ou double», présenté sur Radio Luxembourg, afin d’obtenir des fonds pour le mouvement Emmaüs. Après avoir répondu correctement à onze questions successives, il a remporté plus de 250.000 francs environ (soit près de 264.000 euros). Cette somme lui a notamment servi à acheter un camion et de nouveaux terrains.

Il a renoncé à être (encore) élu personnalité préférée des Français

Après avoir été élu 16 fois personnalité préférée des Français dans le Top 50 du Journal du Dimanche, l’abbé Pierre a demandé, en 2004, à ne plus faire partie de ce classement. Le Fondateur des compagnons d'Emmaus a pris cette décision car selon lui, «c'est à la fois une arme et une croix», et qu’il souhaitait laisser la place aux jeunes. Après quoi, c’est le footballeur Zinedine Zidane qui a pris la tête du classement.

On a cru qu’il était mort en 1963

En juillet 1963, alors qu’il effectuait une tournée internationale, son paquebot Ciudad de Asunción a fait naufrage à la suite d’un incendie, à l'embouchure du Rio de la Plata, entre l’Argentine et l’Uruguay. Son corps a été retrouvé puis déposé au milieu d’autres cadavres, repêchés dans les eaux glacées. Puis, miracle, un sauveteur s’est aperçu que l’abbé Pierre respirait encore.