On a vu «La passion de Dodin Bouffant», le film qui représentera la France aux Oscars

Réalisé par Tran Anh Hung, «La passion de Dodin Bouffant», avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, sort au cinéma ce mercredi 8 novembre. Véritable ode à la cuisine traditionelle française, le film a été choisi pour représenter l’Hexagone aux Oscars.

S’il y a bien une chose à éviter, c’est d'aller voir «La passion de Dodin Bouffant» en ayant le ventre vide, tant il réveille les papilles. Porté par Benoît Magimel et Juliette Binoche, ce film a été choisi pour représenter la France aux Oscars. Et on comprend pourquoi.

Dès les premières minutes, le réalisateur Franco-Vietnamien Trần Anh Hùng nous invite à se mettre aux fourneaux, bercé par le chant des casseroles en fonte, de la viande qui crépite et des légumes rissolant. Puis vient l'heure de passer à table. Tel un ballet, des plats plus appétissants et délicats les uns que les autres défilent sous nos yeux.

Véritable ode à la gastronomie française traditionnelle, «La passion de Dodin Bouffant» se déroule à la campagne, à la fin du XIXe siècle, et met en scène la relation entre le célèbre gastronome Dodin Bouffant (Benoît Magimel) et sa cuisinière hors pair, Eugénie (Juliette Binoche), un duo lié par une complicité culinaire, et qui s'aime, tout en pudeur, une bouchée après l'autre.

Validé par Pierre Gagnaire

De leur amour commun pour la cuisine naissent des plats uniques, qui attirent des clients du monde entier, et que Dodin aime aussi partager avec ses amis, dont un médecin (Emmanuel Salinger) et un notable (Patrick d’Assumçao), capables d'avaler une énorme quantité de nourriture. Au menu : pot-au-feu, dinde aux truffes, carré d'agneau, vol-au-vent, ou encore omelette norvégienne.

Autant de recettes préparées sous l’œil attentif de Pierre Gagnaire. Le chef étoilé a en effet supervisé tous les plats du film, intitulé en anglais «The Pot-au-Feu», et a même joué une scène.

Librement adapté du roman de Marcel Rouff, «La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet», ce film questionne la passion amoureuse avec beaucoup de tendresse et donne à entendre des dialogues joliment écrits, qui font parfois sourire. Il séduit aussi par sa mise en scène délicate, poétique et minutieuse.

Trần Anh Hùng a d’ailleurs remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Quant aux interprétations de Benoît Magimel et de Juliette Binoche, qui ont vécu à la ville une histoire d'amour de cinq ans, elles sont irréprochables. En résumé, tous les ingrédients sont réunis pour satisfaire l'appétit des cinéphiles, en France et outre-Atlantique.