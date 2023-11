Beatles : le réalisateur Peter Jackson affirme que de nouveaux morceaux des Fab Four sont «concevables»

Peter Jackson, le réalisateur de «Get Back», dont la technologie d'IA est parvenue à isoler la voix de John Lennon pour donner naissance au single «Now and Then» des Beatles, dit qu'il dispose de fragments de chansons qui pourraient donner lieu à d’autres inédits des Fab Four.

Le morceau «Now and Then» est-il vraiment le tout dernier morceau des Beatles à voir le jour ? Pas certain à en croire le réalisateur Peter Jackson, qui a collaboré avec Paul McCartney et Ringo Starr à la conception du titre révélé il y a quelques jours et déjà n°1 des charts. Le réalisateur du «Seigneur des Anneaux» a en effet laissé entendre qu'il pourrait y avoir d'autres joyaux dans le coffre-fort.

Chanson écrite par John Lennon en 1978, soit deux ans avant son assassinat, «Now and Then» a été transformée en une véritable chanson des Beatles grâce à un logiciel audio mis au point par Peter Jackson, qui a permis de séparer la voix de Lennon du piano et des autres bruits de fond audibles sur la démo originale.

Du bonheur en prévision ?

Un procédé dont le réalisateur aimerait bien de nouveau user. Il a déclaré au journal Sunday Times qu'il disposait d'images de «Get Back», sa série documentaire de huit heures sur les Beatles enregistrant leur album du même nom, dans lesquelles les Fab Four laissent entendre des bribes d’inédits.

«Nous pouvons prendre une performance de 'Get Back', séparer John et George, puis demander à Paul et Ringo d'ajouter un refrain ou des harmonies. Vous pourriez obtenir une chanson décente, mais je n'ai pas eu de conversation avec Paul (McCartney, ndlr) à ce sujet», a-t-il précisé.

«C'est un truc de fan, mais certainement concevable», est-il néanmoins convaincu, certain également que le son des Beatles est une bénédiction dans notre époque trouble. «Chaque fois que quelqu'un me demande pourquoi j'aime les Beatles, je réponds simplement qu'ils me rendent heureux. Dans l'état actuel du monde, nous avons besoin que les Beatles réapparaissent, comme si une soucoupe volante avait atterri et qu'ils nous offraient leur dernière chanson pour nous remonter le moral», a-t-il dit à propos de «Now and Then».