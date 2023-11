L’actrice Shannon Wilcox, vue dans «Dallas» et «Seven», est décédée à l'âge de 80 ans

L’actrice américaine Shannon Wilcox, qui a notamment joué dans la série «Dallas», s’est éteinte à l’âge de 80 ans.

Shannon Wilcox est décédée le 2 septembre dernier, à Los Angeles. Elle avait 80 ans. C’est sa fille, l’actrice et réalisatrice Kelli Williams, qui a annoncé la triste nouvelle auprès du média Hollywood Reporter.

L’actrice américaine a fait de nombreuses apparitions à la télévision. On peut la voir dans «Starsky & Hutch», où elle incarne une policière, mais aussi dans la série «Magnum» et «Dallas». Plus récemment, elle a été vue dans «Grey's Anatomy».

Au cours de sa carrière, la comédienne a également décroché plusieurs rôles au cinéma. Elle a endossé un rôle dans «Seven» de David Fincher, dans «Six Weeks» de Tony Bill, et dans «Karaté Kid», de John G. Avildsen, où elle interprète la mère d’Ali Mills.

Mariée pendant dix ans à Alex Rocco, alias Moe Greene dans «Le Parrain», Shannon Wilcox, qui laisse derrière elle deux enfants, a aussi joué au côté d’Al Pacino dans la comédie dramatique «Frankie et Johnny», réalisée par Garry Marshall, à qui l’on doit le film culte «Pretty Woman».