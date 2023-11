Voici le calendrier littéraire de tous les grands prix 2023

On connaîtra bientôt les noms des lauréats des grands prix littéraires français. Du prestigieux Goncourt, au grand prix du roman de l’Académie Française, en passant par le Renaudot et le Médicis, voici le calendrier des annonces.

LE GRAND PRIX DU ROMAN DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

Le grand prix du roman de l’Académie Française donne le coup d'envoi de la saison des grands prix littéraires. Il a été remis le 26 octobre dernier à Dominique Barbéris pour son livre «Une façon d'aimer» (éd. Gallimard), qui raconte une histoire d'amour au Cameroun, à l'époque des colonies. L’année dernière, le prix a été remis à Giuliano da Empoli, pour «Le Mage du Kremlin» (éd. Gallimard), un roman visionnaire au fil duquel l'auteur dévoile les coulisses glaciales de l’ère Vladimir Poutine.

LE PRIX GONCOURT

Le jury du Goncourt, graal des prix littéraires, rendra son verdict le 7 novembre. Comme chaque année depuis 1903, l'annonce aura lieu au restaurant Drouant, à Paris. Le lauréat remportera un chèque symbolique de 10 euros, cette récompense faisant énormément vendre en France et les traductions à l'étranger étant assurées. En 2022, c’est Brigitte Giraud, pour «Vivre vite» (éd. Flammarion) qui a été récompensée. Dans cet ouvrage, la romancière, telle une enquêtrice, tente de comprendre ce qui a conduit à l’accident de moto qui a coûté la vie à son mari.

LE PRIX RENAUDOT

Créé en 1925 par dix journalistes et critiques littéraires, le Prix Renaudot sera décerné le 7 novembre, dans la foulée de l’annonce du prix Goncourt. On a coutume de dire que le Prix Renaudot, qui n'est accompagné d'aucune dotation, répare les éventuelles injustices du prix Goncourt. Le lauréat succédera à Simon Liberati, récompensée en 2022 pour «Performance» (éd.Grasset). Son ouvrage raconte l’histoire d’un septuagénaire qui renoue avec le feu sacré en écrivant une mini-série sur les Rolling Stones, et qui a une relation avec une jeune femme de 50 ans plus jeune que lui.

LE PRIX FEMINA

Créé en 1904 en réaction à l’académie Goncourt, jugée à l’époque trop misogyne, le Prix Femina récompense une œuvre de langue française écrite en prose ou en vers. Il sera attribué à Paris, le 6 novembre. L'an dernier, le prix Femina a été décerné à Claudie Hunzinger, pour son livre «Un chien à ma table» (éd. Grasset). Pour mémoire, l'artiste plasticienne de 82 ans y raconte comment l'arrivée d'une chienne va changer la vie d'un jeune couple au fin fond des Vosges.

LE PRIX MÉDICIS

Fondé en 1958 par Jean-Pierre Giraudoux, fils de Jean Giraudoux, auteur de «La Guerre de Troie n’aura pas lieu», le Prix Médicis récompense un roman, récit ou recueil de nouvelles dont l’auteur est encore confidentiel ou ne recevrait pas le succès qu'il mérite. Cette année, la remise du prix aura lieu le 9 novembre. L'heureux lauréat succédera à la professeure de français Emmanuelle Bayamack-Tam, récompensée pour «La treizième heure» (éd. POL).

LE PRIX DE FLORE

Il faudra attendre le 8 novembre pour connaître le gagnant du prix de Flore, fondé en 1994 à l'initiative de Carole Chrétiennot et de Frédéric Beigbeder. Il distingue un jeune auteur au talent prometteur. Le Prix de Flore est doté de la somme de 6.150 euros et d’un verre de Pouilly fumé, au nom du lauréat, à déguster tout au long de l’année au Café de Flore, à Paris. En 2022, Joffrine Donnadieu a été récompensée pour son roman «Chienne et Louve», publié aux éditions Gallimard.

LE PRIX INTERALLIÉ

Le prix Interallié a vu le jour en 1930. Il a été créé par une trentaine de journalistes au Cercle de l’Union interalliée à Paris, qui attendaient les délibérations du Femina. Uniquement honorifique, ce prix récompense un roman écrit par un journaliste. Le jury a fait une exception en 2005, en sacrant Michel Houellebecq pour «La possibilité d’une île» (éd. Fayard). En 2022, le jury a couronné «Roman fleuve» (éd. des Équateurs), un récit comique signé Philibert Humm. La remise du prix aura lieu le 22 novembre.

LE PRIX GONCOURT DES LYCÉENS

Organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Fnac, le prix Goncourt des lycéens, l'un des plus prescripteurs pour les ventes de livres, sera décerné le 23 novembre. Ce prix est décerné par un jury de près de 2.000 élèves âgés de 15 à 18 ans, qui lisent et étudient pendant deux mois, la sélection de romans de la liste du Goncourt. Il a été attribué l’année dernière à Sabyl Ghoussoub pour «Beyrouth-sur-Seine» (éd. Stock), un récit poétique et incisif sur la famille et l’immigration, inspiré de la vie de ses parents.