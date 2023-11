Grève à Hollywood : le syndicat des acteurs remet en question plusieurs «points essentiels» de l'ultime offre des studios

Le SAG-AFTRA, syndicat des acteurs américains, a fait savoir lundi soir qu’il n’était toujours pas satisfait de la dernière proposition faite par les studios, présentée comme leur ultime offre.

Toujours des points de divergence. Après plus de trois mois et demi de grève, le syndicat des acteurs et celui des studios ne sont toujours pas arrivés à un compromis. Alors que samedi les studios et patrons d'Hollywood ont annoncé transmettre leur «dernière, meilleure et ultime» offre au syndicat des acteurs, le SAG-AFTRA a annoncé hier sur X n’être toujours pas d’accord avec certains points essentiels.

«Il y a plusieurs points essentiels sur lesquels nous n'avons toujours pas d'accord, y compris sur l'intelligence artificielle», a noté le SAG-AFTRA sur le réseaux social X, précisant également que le comité de négociation était «déterminé à conclure un bon accord et ainsi mettre fin à cette grève de manière responsable».

Dear #SagAftraMembers:





This morning our negotiators formally responded to the AMPTP’s “Last, Best & Final” offer.





Please know every member of our TV/Theatrical Negotiating Committee is determined to secure the right deal and thereby bring this strike to an end responsibly. 1/2 pic.twitter.com/1PwqaoNXAJ

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 6, 2023