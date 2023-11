«Napoleon» : la réponse cinglante de Ridley Scott à un historien ayant critiqué son film sur TikTok

Attendu dans les salles françaises le 22 novembre prochain, le film «Napoleon» de Ridley Scott est déjà devenu la cible des historiens à travers sa bande annonce où certains pointent les «erreurs» factuelles commises par le réalisateur. Des critiques qui ne semblent pas émouvoir ce dernier.

À la frontière entre l’Histoire et la fiction. S’attaquer à un personnage historique aussi imposant que Napoléon Bonaparte sur grand écran est forcément un pari risqué en raison de l’exigence historique que cela implique. Interrogé par le magazine américain The New Yorker à propos de l’immense travail de fond et de préparation qu’un film comme «Napoleon» exige, Ridley Scott n’a pas mâché ses mots au moment où il s'est vu poser la question des premières critiques exprimées par certains historiens – notamment Dan Snow dont la vidéo postée sur TitkTok est devenue virale – après la sortie de la bande annonce. «Achetez-vous une vie !», s’est-il contenté de répondre, manifestement exaspéré par ce type d’exercice.

Dans un entretien avec le site britannique Empire Magazine, Joaquin Phoenix avait déjà abordé la question de la véracité historique des événements contenus dans le film. «Si vous voulez vraiment comprendre "Napoleon", alors vous devriez probablement mener vos propres recherches et choisir vos propres lectures. Car si vous voyez ce film, c’est une expérience racontée à travers les yeux de Ridley Scott», avait-il expliqué. Dans l’article publié dans The New Yorker, Ridley Scott et ses principaux collaborateurs détaillent le travail titanesque qui a été mené afin de coller le maximum possible aux faits historiques.

Attendu dans les salles françaises le 22 novembre prochain, le film «Napoleon» de Ridley Scott affichera une durée de 2 heures et 38 minutes au cinéma. La version «director’s cut» proposée en streaming, sur Apple TV+, pourrait durer plus de 4 heures, a révélé le réalisateur en octobre dernier. Il a également précisé avoir tourné le film en seulement 62 jours, un temps plutôt court pour une telle production.