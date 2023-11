Pierre Niney partage une impressionnante scène de tournage du film Le Comte de Monte-Cristo (Vidéo)

Actuellement en plein tournage du long métrage «Le comte de Monte-Cristo», adapté du roman d’Alexandre Dumas par Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte, l’acteur Pierre Niney a dévoilé les coulisses du tournage, partageant une très impressionnante séquence en piscine.

Avis de tempête pour Pierre Niney. Alors que l’acteur tourne actuellement en Belgique dans l'adaptation cinématographique du roman «Le comte de Monte Cristo», attendue l’année prochaine sur grand écran, le comédien de 34 ans a dévoilé hier sur son compte Instagram une impressionnante scène du tournage. Et pour cause, l’artiste a mouillé le maillot au sens propre du terme, à l’occasion d’une séquence tournée en piscine.

Mais pas n’importe laquelle puisque cette dernière, connue sous le nom de Lites water studio, n'est autre que le plus grand studio aquatique d'Europe, capable de reproduire des conditions météorologiques extrêmes. Sous un torrent de pluie, dans une eau extrêmement agitée sur laquelle flotte barils et autres morceaux de bois, l’acteur se lance en effet dans cette vidéo à l’assaut de grosses vagues, avant de plonger devant la caméra.

La magie du cinéma

Une scène qu’il a visiblement pris plaisir à tourner, saluant toute la magie du cinéma. «I Simply Love Making Movies (J'adore tout simplement faire des films)», a ainsi noté l’interprète d’Yves Saint Laurent en marge de cette vidéo, avant d’ajouter «Titanic, L’Odyssée de Pi et bien d’autres ont été filmé comme ça. C’est ici le plus grand bassin intérieur du monde, fierté belge, qui reproduit le vent, la pluie, les vagues…».

«C’est magnifique de voir le savoir-faire des équipes artistiques et de sécurité pour créer des images de cinéma exceptionnelles !», conclut Pierre Niney qui a donc plongé dans ces eaux tourmentées, a priori chauffées à 30C°, pour camper à l’écran le personnage d’Edmond Dantès, héros du roman «Le comte de Monte-Cristo».

Attendue en salles le 11 décembre 2024, cette nouvelle adaptation de l’un des plus célèbres romans d’Alexandre Dumas, au côté entre autres des «Trois mousquetaires», est signée Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte, à l’origine notamment de la pièce et du film «Le Prénom». Pierre Niney y donnera la réplique à Anaïs Demoustier et Laurent Lafitte.