Harcèlement : 3 ouvrages à partager avec ses enfants ou ses ados

En moyenne, un jeune sur dix est victime de harcèlement. Alors que le 9 novembre se tiendra la journée nationale de lutte contre le harcèlement, plusieurs ouvrages - roman, manga ou livre pratique - abordent ce sujet et permettent de trouver des solutions pour y répondre, s’en protéger, ne pas rester muet ou laisser faire.

Entre 800.000 et 1 million d’élèves par an, soit 10 % des élèves, sont confrontés à des situations de harcèlement, selon les chiffres cités en avril dernier par l’ex-ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye. Un constat alarmant qui a conduit ces dernières années au suicide de plusieurs jeunes. Pour réagir face à ces situations dramatiques, pousser au dialogue au sein de la cellule familiale et trouver les bons mots pour en parler et réagir, cette sélection réunit des ouvrages destinés aux enfants comme aux adolescents, à mettre également entre les mains des parents.

«Les combats invisibles», pour les ados dès 15 ans

Destinée à un public d'adolescents (dès 15 ans), la série de quatre mangas «Les combats invisibles», des éditions Dupuis, s'attèle au fléau du harcèlement, explorant des sujets sensibles auxquels les ados peuvent être confrontés. Sorti fin octobre, le premier tome aborde ainsi sans tabou les campagnes de dénigrement et de haine sur les réseaux et la problématique des «nudes», ces photographies qu'une personne prend d'elle nue pour les envoyer à une autre personne, qui peut rapidement prendre un tournant dramatique si elles tombent entre de mauvaises mains.

Un ouvrage conçu en partenariat avec l'association e-Enfance/3018 qui, à travers l'histoire d'Océane, entend bien sensibiliser la jeunesse et offrir des solutions pour lutter contre ces situations. Une collection de mangas à laquelle ont collaboré quatre influenceurs : Lou, Val Vitti, Pinku Kiwi et Franck, plus connu sur les réseaux sous le nom d'«Un garçon stupide». A noter, le 3018 est un numéro gratuit dédié aux victimes de cyberharcèlement, qui permet notamment la suppression de contenus ou de comptes préjudiciables en quelques heures.

«Les combats invisibles», tome 1, Taous Merakchi, Mashi, Karim Alliane, Editions Dupuis, 16 €.

«Stop au harcèlement», dès le primaire

Mieux comprendre le harcèlement pour s’y opposer et ne pas y participer, telle est l'ambition réussie de «Stop au Harcèlement» (ed. Nathan). A travers cet album illustré accessible dès 7 ans, ses trois auteures - Violène Riefolo, Chantal Rojzman et Isabelle Fillozat, figure incontournable de la parentalité positive en France - décryptent à hauteur d’enfant ce phénomène pour y remédier. De l’engrenage, aux diverses formes que peut prendre le harcèlement en passant par le rôle de chacun et les solutions pour y mettre un terme, ce petit guide pratique offre une approche pédagogique afin de donner les clefs nécessaires aux enfants, dès le primaire, pour s'informer, identifier le harcèlement et le stopper.

«Stop au Harcèlement», Isabelle Fillozat, Violène Riefolo, Chantal Rojzman et Lucie Durbiano, Editions Nathan, 8,90 €.

«Des bleus au cartable», pour les collégiens dès 10 ans

«Des bleus au cartable», un titre touchant et poétique pour un roman qui aborde le harcèlement à hauteur de jeunes ados. Accessible dès 10 ans, l'ouvrage signé Muriel Zürcher trouve d'emblée le ton pour s'adresser aux collégiens, à leurs préoccupations et raconter l'histoire de trois jeunes : Zelie, Zana et Ralph, alors qu'ils font leur entrée en sixième. Sauf que dès le premier jour, Zana devient le souffre-douleur de Ralph. Une situation que Zélie préfère ne pas regarder en face, elle qui cherche à devenir une fille populaire. Alors qu'au fil de la lecture chaque personnage (harcelée, harceleur, observateur) devient narrateur, ce récit, récompensé notamment du Prix Renaudot des Benjamins en 2021, permet aux jeunes de se poser les bonnes questions à travers un récit qui leur parlera.

«Des bleus au cartable», Muriel Zürcher, éditions Didier Jeunesse, 13,50 €.