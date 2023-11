Grève à Hollywood : les réactions des acteurs à l'annonce de l'accord trouvé avec les studios

Les acteurs et les grands studios d'Hollywood sont parvenus mercredi à un accord pour mettre fin à la grève qui paralysait la production de films et séries aux Etats-Unis. De nombreuses stars ont manifesté leur joie sur les réseaux sociaux.

Les acteurs d’Hollywood vont reprendre le chemin des plateaux. Après 118 jours de grève, le syndicat SAG-AFTRA, qui menait les négociations, est parvenu à un accord avec les studios et les plates-formes de streaming.

Dans une déclaration partagée avec les membres, l'organisation a déclaré à propos de l'accord : «Dans un contrat évalué à plus d'un milliard de dollars, nous avons conclu un accord d'une portée extraordinaire qui comprend des augmentations de rémunération minimales «au-dessus du standard», des dispositions sans précédent en matière de consentement et une compensation qui protégeront les membres de la menace de l’IA, et pour la première fois un bonus de participation au streaming (des rémunérations pour les rediffusions de programes sur les plates-formes qui n'existaient pas auparavant, ndlr). Nos plafonds de retraite et de santé ont été considérablement relevés, ce qui apportera une valeur indispensable à nos régimes. En outre, l’accord comprend de nombreuses améliorations pour plusieurs catégories, notamment des augmentations de rémunération considérables pour les artistes de complément et des dispositions contractuelles essentielles protégeant diverses communautés.»

Les 160.000 acteurs, danseurs et autres cascadeurs membres du SAG-AFTRA doivent encore approuver leur nouvelle convention collective par un vote, mais ceci ne devrait être qu'une formalité. Ils ont été nombreux à fêter l'événement et dès l'annonce, de nombreuses stars ont laissé éclater leur joie sur les réseaux sociaux.

A commencer par Fran Drescher («Une nounou d’Enfer»), présidente de la SAG-AFTRA qui a été en premières lignes des négociations, et qui a écrit sur Instagram : «Nous l'avons fait !!!! L'accord d'un milliard de dollars ! 3X le dernier contrat ! On a gagné du terrain partout !»

Jamie Lee Curtis, lauréate d'un Oscar, a félicité son amie : «Bien joué Fran !»

La star de «This Is Us», Mandy Moore, a écrit : «Merci aux négociateurs et aux dirigeants de @sagaftra de nous avoir permis de franchir la ligne d'arrivée !!!!»

Alec Baldwin a partagé une vidéo sur Instagram, félicitant «chaque personne, des deux côtés, qui est responsable de cette grande victoire».

Noah Schnapp, star de «Stranger Things», a simplement écrit : «Nous l'avons fait !!!».

La star et créatrice d'«Abbott Elementary», Quinta Brunson, a écrit : «Oh, nous sommes vraiment de retour.»

La star de «Charmed», Alyssa Milano, a écrit sur Instagram : «La grève est terminée ! Merci à tous ceux qui se sont battus si dur pour ce contrat historique !!!»

«Cela me fait un sentiment incroyable, je ne connais pas les détails de l'accord mais je suis sûr que [SAG-AFTRA] a obtenu ce que nous voulions, ce qu'ils voulaient. Et je suis tellement heureux pour nos équipes», a déclaré Jeremy Allen White, star de «The Iron Claw» et «The Bear».

Jeremy Allen White finds out the #SAGAFTRA strike is over in the middle of #TheIronClaw premiere. pic.twitter.com/q1hDAOalPc — Entertainment Tonight (@etnow) November 9, 2023

Les co-stars de Jeremy Allen White dans «Iron Claw», Zac Efron et Harris Dickinson, qui ont également découvert la fin de la grève lors de la première du film, ont eux aussi manifesté leur enthousiasme. «Allons-y !», s'est exclamé Zac Efron, tandis que Harris Dickinson a plaisanté sur le retour au travail.

(WATCH) The moment Harris Dickinson and Zac Efron found out the SAG-AFTRA strike had ended while at #TheIronClaw premiere pic.twitter.com/LqgzhLIxGu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 9, 2023

Melissa Joan Hart a écrit : «Un long chemin vers des lendemains meilleurs pour ceux qui font du spectacle et du divertissement leur gagne-pain ! Merci au comité de négociation de @sagaftra d'avoir tenu le coup et de s'être battu pour nous !!!»

La grève des acteurs de la SAG-AFTRA avait débuté le 13 juillet suite à l'échec des négociations entre l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) et la SAG-AFTRA, sur les revendications du syndicat notamment en matière de protection contre la menace de l'IA et les augmentations de salaires. La grève de juillet avait coïncidé avec celle des scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), qui avait débuté en mai et a pris fin septembre.

C'était la première fois en soixante ans que les deux syndicats étaient en grève en même temps, entraînant le retard de très nombreuses productions pour le cinéma et la télévision, comme le second volet de la saga «Dune», ou la série «Stranger Things», et le report de certaines cérémonies telles que les Emmy Awards.