Grève à Hollywood : un accord a été conclu entre les acteurs et les studios

Après plus de trois mois de grève qui ont paralysé l’industrie cinématographique, le syndicat des acteurs et celui des grands studios sont parvenus à un accord.

«La grève est terminée», a annoncé mercredi soir sur le réseaux social X le SAG-AFTRA, puissant syndicat des acteurs, qui représente 160.000 acteurs, danseurs, cascadeurs et autres professionnels du petit et grand écrans. Après plusieurs mois d’âpres négociations, le syndicat des acteurs et l’AMPTP, qui réunit de son côté les grands patrons d’Hollywood, a réussi à trouver un terrain d’entente.

Les artistes, à l’arrêt depuis le lancement de la grève le 14 juillet dernier, vont pouvoir reprendre le travail grâce à l'obtention d'une nouvelle convention collective de trois ans pour les acteurs, dont la valeur est «évaluée à plus d'un milliard de dollars», a expliqué l'organisation dans un communiqué.

Le syndicat publiera les détails de l'accord dans quelques jours, mais assure qu'il a «une portée extraordinaire». Il comprend notamment une revalorisation importante des salaires minimums, des garde-fous en matière d'intelligence artificielle, et établit «pour la première fois» un système de prime pour les rediffusions en streaming.

Plusieurs vedettes ont salué l’obtention de cet accord, à l’instar de Jamie Lee Curtis. «La persévérance paie!», a posté l’actrice sur Instagram. De son côté, Zac Efron depuis le tapis rouge de la première du film «Iron Claw» s’est dit «très heureux que nous soyons tous parvenus à un accord». «Remettons-nous au travail, allons-y, je suis tellement content.».

Un accord qui se faisait attendre

Ces dernières semaines, les pressions pour trouver un accord s'étaient accentuées. Depuis près de quatre mois, la production de nombre de films et séries aux Etats-Unis était tout simplement stoppée, coûtant des milliards à l'économie américaine. Un manque à gagner estimé à six milliards, selon de récentes évaluations d’économistes.

De son côté L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) a qualifié l'accord de «nouveau paradigme» pour le secteur et «attend avec impatience que l'industrie reprenne son travail pour narrer de grandes histoires», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Pour mémoire, les acteurs se sont mis en grève mi-juillet afin d'obtenir une revalorisation des salaires et cachets, en baisse depuis l’arrivée du streaming, ainsi qu'une meilleure protection face à l'usage de l'intelligence artificielle. Ils avaient emboîté le pas aux scénaristes. Après cinq mois de grève, les scénaristes et les studios ont, quant à eux, trouvé un accord le mois dernier.