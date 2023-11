Opus : John Malkovich et Ayo Edebiri rejoignent le casting du film d'horreur

La société de production A24 travaille actuellement sur le développement du film d’horreur «Opus», qui marquera les débuts de Mark Anthony Green à la réalisation. John Malkovich et Ayo Edebiri viennent d’être annoncés au casting.

Un projet sur lequel il faut garder un œil. Le studio A24, qui a récemment frappé un grand coup dans le genre horrifique avec le terrifiant «Talk to me», travaille actuellement sur un nouveau projet, «Opus», qui marquera les premiers pas de Mark Anthony Green à la réalisation. Aucun détail n’a encore filtré à propos du scénario, si ce n’est que l’histoire pourrait être centrée sur le retour d’une ancienne pop star sur le devant de la scène, après une disparition de plusieurs décennies.

On sait en revanche que de nombreux talents seront au casting du long métrage, à commencer par John Malkovich et Ayo Edebiri. Le premier n’a besoin d’aucune introduction avec ces rôles mythiques dans «Dans la peau de John Malkovich», «Red», «100 Years», «Les Ailes de l’enfer» ou encore «Des Souris et des hommes». Aperçue dans la série «The Bear», Ayo Edebiri est une des stars montantes à Hollywood. Elle sera prochainement au générique des comédies «Bottoms» et «Répétition générale».

Les deux comédiens viennent compléter un casting déjà bien étoffé dans lequel on retrouve les noms de Murray Bartlett (The White Lotus), Amber Midthunder (Prey), Stephanie Suganami (Une bague pour deux), Young Mazino (Acharnés) ou encore Tatanka Means (Killers of the flower moon). Juliette Lewis, star de la série «Yellowjackets», serait actuellement en pourparlers pour rejoindre le casting.