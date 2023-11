Apple : des stars de la photo s’emparent des iPhone pour exposer des clichés d’art impressionnants à Paris

Une exposition éphémère et exceptionnelle se tient à Paris ce vendredi 10 et ce samedi 11 novembre. Intitulé «I Remember You», l’événement gratuit réunit des photos d’art réalisées uniquement avec l’iPhone 15 Pro Max, à l’espace Corderie.

Il s’agit sans doute de la plus belle démonstration de ce qu’un smartphone dernier cri puisse offrir en matière d’image. Cinq photographes stars dans leur domaine se sont emparés de l’iPhone 15 Pro Max pour réaliser une série de clichés démontrant la polyvalence de ce téléphone mobile.

Intitulée «I Remember You», cette exposition organisée notamment par Apple au sein de l’espace Corderie (Paris 3e) se tient ce vendredi et ce samedi de 11h à 19h.

De nouvelles perspectives sur le thème du souvenir

Les photographes Malin Fezehai (New York/Nairobi), Karl Hab (Paris), Vivien Liu (Hong Kong), Mika Ninagawa (Tokyo) et Stefan Ruiz (New York) donnent à admirer des œuvres offrant de nouvelles perspectives sur le thème du souvenir. A l’instar du travail touchant et jouant sur les reflets de Vivien Liu, architecte primée et photographe amoureuse des environnements urbains de Hong Kong. «En m’appuyant sur l’abondance de lumière naturelle, j’ai pu créer des images riches en contrastes entre les ombres et la lumière», témoigne-t-elle en révélant compter sur le zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max.

© BFA/Pierrick Rocher

Un avis partagé par la Japonaise Mika Ninagawa qui voit en ce modèle de smartphone un «appareil qui lui permet de créer un travail à (sa) vie quotidienne» pour immortaliser notamment les détails de la flore et de la faune.

Le travail de ces cinq artistes reconnus a été mis en valeur par la commissaire de l’exposition Isolde Brielmaier, conservatrice générale du Centre international de photographie de New York. La muséographie de cette exposition éphémère y démontre la place intéressante des smartphones dans le domaine de la photographie d’art, là où de nombreux artistes boudaient encore ce type de technologie et d’appareils il y a quelques années. Apple rappelle ainsi les spécificités techniques de son iPhone 15 Pro Max, le talent et la créativité faisant le reste.

Exposition I Remember You, du vendredi 10 au samedi 11 novembre, de 11h à 19h. Entrée libre à l’espace Corderie.