Ces personnalités qui nous ont quittés en 2023

En France et dans le monde, de nombreuses personnalités nous ont quittés en 2023. Musicien, comédien, homme politique, scientifique, journaliste, écrivain… Retour en images sur 30 célébrités dont il faut désormais se souvenir.

Jeff Beck

© KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le 10 janvier dernier, Jeff Beck a succombé à une méningite à l’âge de 78 ans. Légendaire guitariste de rock, de hard rock, de blues et de jazz, il s’était fait connaître avec le groupe The Yardbirds dans les années 1960. Le Britannique, qui était considéré comme l'égal d’Éric Clapton, Jimmy Page, ou encore Jimi Hendrix, a remporté pas moins de huit Grammy Awards en près de soixante ans de carrière.

Lisa Marie Presley

© Chris Delmas / AFP

C’est le 12 janvier dernier que Lisa Marie Presley est morte à l’âge de 54 ans. La chanteuse et fille unique d’Elvis Presley est décédée des suites de complications liées à une occlusion intestinale. Selon le rapport du médecin légiste, des adhérences s’étaient développées dans son intestin grêle après une chirurgie bariatrique - opération qui modifie l'anatomie du système digestif – subie des années auparavant.

Gina Lollobrigida

© T.FABI/AFP

Décédée à l'âge de 95 ans, le 16 janvier dernier, Gina Lollobrigida était une des dernières représentantes de l'âge d'or du cinéma des années 1950. Ses interprétations d'Esmeralda, de la reine de Saba ou d'Adeline dans «Fanfan la Tulipe» au cinéma avait fait d’elle une des actrices les plus en vues à l’époque. Elle aura joué durant sa carrière avec les plus grands acteurs : Frank Sinatra, Sean Connery, Marcello Mastroianni, Yul Brynner, mais aussi Humphrey Bogart dans «Plus fort que le diable» (1954) et Anthony Quinn dans «Notre-Dame de Paris» de Jean Delannoy (1956).

Philippe Tesson

© J.DEMARTHON / AFP

Le journaliste Philippe Tesson s'est éteint à l'âge de 94 ans, le 2 février dernier. Passionné de théâtre – il se vantait d’avoir assisté, au cours de sa vie, à plus de 12.000 représentations – il avait fondé en 1974 Le Quotidien de Paris, après avoir occupé le poste de rédacteur en chef du quotidien Combat. Il était par la suite devenu un habitué des plateaux de télévision, intervenant régulièrement dans les émissions «Ah ! Quels titres» sur France 3 de 1994 à 1996, «Rive droite / Rive gauche» de Thierry Ardisson sur Paris Première, et «Esprits libres» sur France 2, au côté de Guillaume Durand.

Paco Rabanne

© Pascal GUYOT / AFP

Le couturier et parfumeur franco-espagnol, Francisco Rabaneda Cuervo, plus connu sous le nom de Paco Rabanne, est mort à l'âge de 88 ans, le 3 février dernier, en Bretagne. Célèbre pour ses tenues futuristes en métal, celui qui était surnommé le «métallurgiste de la mode» était également connu pour sa passion pour l’ésotérisme, qui l’avait poussé à quelques déclarations et prédictions excentriques, dont la destruction de Paris par la chute de la station Mir en 1999, en se basant sur son interprétation des prophéties de Nostradamus.

Raquel Welch

© Kevork Djansezian/File Photo / REUTERS

L'actrice américaine Raquel Welch, connue notamment pour son rôle de naïade des cavernes en bikini de peau de bête dans «Un million d'années avant J.-C.», est décédée le 15 février, à l'âge de 82 ans d’une «brève maladie». Au cours de sa carrière, elle est apparue dans plus d'une trentaine de films dans tous les genres, aussi bien les westerns («Bandolero», «Un colt pour trois salopards»), que les films policiers («La femme en ciment») ou les comédies («L'animal» de Claude Zidi avec Jean-Paul Belmondo). Longtemps cantonnée à des rôles de beauté fatale, elle obtiendra toutefois un Golden Globe pour sa performance dans «Les trois mousquetaires» en 1973.

Tom Sizemore

© Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Victime d’un anévrisme cérébral le 18 février, Tom Sizemore est décédé le 3 mars dans son sommeil à l'hôpital St Joseph de Burbank, en Californie, à l’âge de 61 ans. Connu pour ses déboires avec la justice et ses addictions aux drogues, le comédien a travaillé avec les plus grands réalisateurs à Hollywood. Son rôle phare a sans doute été celui d'un soldat américain lors de la Seconde Guerre mondiale, interprété dans le film «Il faut sauver le soldat Ryan», réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1998. Il a également joué dans «Heat», «La chute du Faucon Noir», «Tueurs nés», ou encore «Pearl Harbor».

Lance Reddick

© VALERIE MACON / AFP

Le comédien Lance Reddick est décédé subitement, de causes naturelles, le 17 mars dernier à l’âge de 60 ans, à son domicile de Studio City, au nord de Los Angeles. Bien connu des fans de la série «The Wire», il avait également incarné Charon, le concierge de l'hôtel Continental à New York dans la saga cinématographique «John Wick» avec Keanu Reeves, dont le quatrième volet lui était dédié. Il était également apparu au cinéma dans «White House Down», «La Chute du Président» et «Godzilla vs Kong». Il sera prochainement au générique de la série «Percy Jackson and the Olympians» attendue sur Disney+, où il incarne Zeus.

Marion Game

© Valery HACHE / AFP

Inoubliable dans le rôle d'Huguette dans la série «Scènes de ménages», la comédienne Marion Game est décédée le 24 mars, à l’âge de 84 ans. Après une longue carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma, dans de nombreux seconds rôles, l’actrice avait renoué avec la célébrité grâce à son rôle dans le programme humoristique diffusé sur M6. Elle y campait, au côté de Gérard Hernandez, un couple de personnes âgées se chamaillant sans cesse.

François Léotard

© FRANCOIS GUILLOT / AFP

Ancien ministre et ex-patron de l'UDF, François Léotard s’est éteint le 25 avril à l’âge de 81 ans. Le jour de son décès, le président Emmanuel Macron avait salué «un esprit libre, un homme de livres et d'engagement» qui a «servi l’Etat et porté une grande idée de la culture». Il avait quitté le monde politique, dont il «ne supportait plus» l’aspect «prostitutionnel» fait de «flatterie» et de «mensonge», dans les années 2000, animé par la nécessité de retrouver «son propre langage».

Michel Cordes

© Charlotte SCHOUSBOE / FTV

Devenu célèbre pour avoir incarné le personnage de Roland Marci, gérant du bar fictif Le Mistral, dans la série «Plus belle la vie», Michel Cordes a été retrouvé mort par arme à feu, le 5 mai, dans sa maison situé à Grabels dans l'Hérault. L’acteur de 77 ans s’est donné la mort après avoir laissé deux lettres sur une table : une pour sa fille, l’autre pour les forces de l’ordre. Comédien mais aussi auteur et metteur en scène de théâtre, il avait également des rôles secondaires au cinéma, notamment dans «Le hussard sur le toit» de Jean-Paul Rappeneau, aux côtés de Juliette Binoche et d’Olivier Martinez (1995), ou dans «Une affaire de goût» (2000) au côté de Bernard Giraudeau.

Philippe Solers

© Bertrand GUAY / AFP

L’écrivain, essayiste et éditeur Philippe Sollers est mort à l’âge de 86 ans, le 6 mai dernier. «L'homme épris de liberté et des beautés de ce monde, l'amoureux des beaux-arts, de la musique et des lettres célébrant le sacré d'ici-bas, l'infatigable animateur de la vie intellectuelle et littéraire qui créa et anima avec ses amis les revues 'Tel quel' (1960) et 'L'infini' (1983), l'auteur d'une œuvre romanesque novatrice et anticonformiste et d'essais critiques à la sensibilité universelle, l'ami furtif et attentif qui n'a jamais renoncé à dire que 'le bonheur est possible', a rejoint 'la vérité du grand merveilleux silence'», avait indiqué sa maison d'édition Gallimard dans un communiqué.

Ray Stevenson

© Mark Sagliocco / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L’acteur britannique Ray Stevenson est décédé de manière soudaine le 21 mai dernier à seulement quatre jours de son 59e anniversaire. Aucune cause officielle n’a été annoncée, mais plusieurs articles de presse britannique affirment qu’il aurait succombé à une crise cardiaque. Connu pour avoir incarné le personnage de Volstagg dans la trilogie Marvel «Thor», il s’était révélé brillant dans la peau du personnage de Baylan Skoll dans la série «Ahsoka» diffusée sur Disney+.

Tina Turner

© MONICA DAVEY / AFP

La chanteuse Tina Turner, souvent qualifiée de «reine du rock'n'roll», est décédée à l'âge de 83 ans, le 24 mai dernier. Véritable icône de la soul et du rock’n’roll, elle avait enchaîné les tubes pendant près de quatre décennies, avec notamment les incontournables que sont Private Dancer, What’s Love Got To Do With It, ou encore We Don’t Need Another Hero. Au sommet de sa gloire dans les années 1980, elle avait enchaîné les tournées les années suivantes à travers le monde, se produisant dans les plus grandes salles et stades où son énergie, sa crinière blonde et son sourire ravageur, enflammeront les foules avec sa présence scénique incomparable.

Jean-Louis Murat

© XAVIER LEOTY / AFP

Jean-Louis Murat est décédé le 25 mai dernier à son domicile en Auvergne, à l'âge de 71 ans. Auteur-compositeur et interprète, il a sorti une trentaine d’albums au cours de sa carrière, sur lesquels figuraient notamment les titres «Regrets», chanté en duo avec Mylène Farmer, qui fera véritablement décoller sa carrière en 1991, mais aussi «Si je devais manquer de toi» et «Au mont Sans-Souci». En plus d’une cadence d’un album par an jusqu'au dernier sorti en 2021, Jean-Louis Murat écrivait également pour d'autres artistes, tels que Françoise Hardy (Memory Divine), et Indochine (Un singe en hiver). Il avait aussi joué au cinéma, notamment dans «La vengeance d’une femme» de Jacques Doillon en 1990, et «J’ai pas sommeil» de Claire Denis en 1994.

Claude Sarraute

© Valery HACHE / AFP

Journaliste, romancière et chroniqueuse télé, Claude Sarraute s’est éteinte le 20 juin dernier, à l’âge de 95 ans à son domicile parisien. Incontournable femme de lettres réputée pour sa finesse d'esprit et son espièglerie, elle a officié en tant que journaliste pendant 35 ans au Monde. Claude Sarraute a aussi été un pilier des émissions de Laurent Ruquier à la télévision et des «Grosses têtes» à la radio. Pour beaucoup de téléspectateurs, elle restera la mamie indigne, faussement ingénue, qui imposait son sens du burlesque sur les plateaux.

Claude Barzotti

© Martine ARCHAMBAULT / AFP

Le chanteur belge Claude Barzotti est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans, le 24 juin dernier. D'origine italienne, sa musique lancinante a marqué les esprits dans les années 1980, avec les tubes «Aime moi», «Je ne t'écrirai plus» et surtout «Le Rital», un tube au caractère très politique. Né à Châtelet, en Belgique, il a toutefois vécu en Italie jusqu'à ses 18 ans dans la commune de Cantiano, dans la province de Pesaro et Urbino. Son nom de naissance est d'ailleurs Francesco, Claude étant un prénom de scène, à l'instar de Frédéric François, de son vrai nom Francesco Barracato.

Julian Sands

© REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Porté disparu en janvier, le corps de l'acteur britannique Julian Sands a été retrouvé au mont Baldy, près de Los Angeles le mardi 27 juin. Marcheur expérimenté, le comédien de 65 ans a disparu au sommet de cette destination populaire pour les habitants de Los Angeles. Le shérif du comté de San Bernardino avait déclaré au moment de sa disparition que cette ascension était de plus en plus dangereuse, avec huit décès connus entre 2017 et 2022. Julian Sands était devenu célèbre dans les années 1980 et 1990 avec des apparitions dans des dizaines de films et d'émissions de télévision. Il est notamment connu pour ses rôles dans «Chambre avec vue», «Warlock» et «Leaving Las Vegas».

Milan Kundera

© AFP

L'écrivain franco-tchèque Milan Kundera est mort le 11 juillet dernier, à Paris, à l’âge de 94 ans. Peintre sarcastique de la condition humaine, l'auteur de «La plaisanterie» (1965) et «L’Insoutenable légèreté de l'être», parus respectivement en 1965 et 1984, était l'un des rares auteurs à être entré de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 2011, et a été traduit dans une cinquantaine de langues.

Jane Birkin

© Valery HACHE / AFP

L'actrice, chanteuse et réalisatrice Jane Birkin s'est éteinte le 16 juillet dernier, à l'âge de 76 ans, dans son logement à Paris. Celle que l’on surnommait «l’Anglaise préférée des Français» a commencé au théâtre en Angleterre avant de tourner au cinéma avec un premier rôle dans le «Blow-up» de Michelangelo Antonioni, puis est devenue une actrice de premier plan en rencontrant Serge Gainsbourg sur le tournage de «Slogan», de Pierre Grimblat. La chanteuse laisse derrière elle un répertoire riche de 292 titres et de 14 albums entre 1969 et 2020, dont la moitié en collaboration avec Gainsbourg. «Il faut 10 ans pour écouter tout ça», disait-elle lors de la sortie de l’intégrale de ses chansons, en septembre 2022.

Tony Bennett

© CARLO ALLEGRI/REUTERS

Le célèbre crooner américain Tony Bennett, auteur du tube «Because of you», est décédé le 21 juillet, à l’âge de 96 ans à New York, sa ville natale. Chanteur d'une autre époque, celle des crooners comme Frank Sinatra, il était apprécié pour sa personnalité chaleureuse et sa constance sur plus de sept décennies. L'artiste avait fait un retour en grâce dans les années 2010, puis s'était distingué pour ses duos avec Lady Gaga, avec laquelle il a enregistré deux albums en 2014 et 2021. Il avait été diagnostiqué comme atteint de la maladie d'Alzheimer en 2016.

Sinéad O’Connor

© REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor, connue notamment pour son interprétation du morceau écrit par Prince, «Nothing Compares 2 U», en 1990, est décédée à l'âge de 56 ans, le 26 juillet dernier. Outre la musique, elle s’était engagée dans de nombreux combats tout au long de carrière, notamment contre les abus sexuels dans l'Église catholique ou les droits des femmes. Le suicide de son fils, Shane, 17 ans, en 2022, l’avait profondément bouleversée, au point d’être hospitalisée après avoir indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle songeait elle aussi au suicide.

Geneviève de Fontenay

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France de 1981 à 2009, s’est éteinte le 2 août dernier, à l’âge de 90 ans. Surnommée la Dame au chapeau, elle avait rejoint le comité Miss France en 1962, où elle avait rencontré son mari, Louis Poirot, de 24 ans son aîné. Ensemble, ils ont eu deux fils, Ludovic, qui a mis fin à ses jours à l’âge de 29 ans, et Xavier. Après avoir régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté, Geneviève de Fontenay avait annoncé en janvier 2016 qu’elle tournait définitivement la page des miss.

Hélène Carrère d'Encausse

© JOEL SAGET / AFP

L'historienne Hélène Carrère d'Encausse, première femme à la tête de l'Académie Française, est décédée le 3 août dernier, à l'âge de 94 ans, à Paris. Spécialiste de la Russie, elle est l'auteure de plusieurs biographies, dont celles de Lénine, Staline ou Catherine II. Elle avait fait une entrée fracassante dans l'édition en 1978 avec «L'Empire éclaté» où elle avait prédit, avant beaucoup d'autres, l'éclatement de l'URSS confrontée au problème des minorités. Membre de l'Académie française depuis 1990, Hélène Carrère d’Encausse avait également eu une carrière politique avec son élection au Parlement européen, en juin 1994.

Gérard Leclerc

© JACQUES DEMARTHON / AFP

Le journaliste Gérard Leclerc est décédé tragiquement dans le crash d'un avion de tourisme, le 15 août dernier, dans la commune de Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), entre Nantes et Saint-Nazaire. Il était âgé de 71 ans. Passé dans de nombreuses rédactions et présent sur l’antenne de CNEWS depuis sa création en tant qu’éditorialiste, Gérard Leclerc était le demi-frère du chanteur Julien Clerc. Il était marié depuis 1981 avec Julie Leclerc, animatrice emblématique d’Europe 1, avec laquelle il a eu trois enfants : Antoine, Mathieu et Charlotte.

Wahid Bouzidi

© Capture d’écran Facebook

Hospitalisé le 17 août dernier après un AVC lors ses vacances au Maroc, l’humoriste franco-algérien Wahid Bouzidi est décédé trois jours plus tard, le 20 août, à l’âge de 45 ans. Issu du Jamel Comedy Club, l’acteur était connu pour ses différents rôles dans des films populaires, comme «Kickback» en 2015, avant qu’on ne le retrouve l’année suivante dans le costume de gendarme, dans la comédie «Encore Heureux», avec Sandrine Kiberlain et Edouard Baer. Il s’était aussi fait remarqué dans «Neuilly sa mère, sa mère» en 2017 ou encore «Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon», réalisé par Philippe Lacheau, en 2018.

Jean-Pierre Elkabbach

© Bertrand GUAY / AFP

Jean-Pierre Elkabbach, journaliste emblématique du monde de la radio et de la télévision, est décédé le 3 octobre dernier, à l’âge de 86 ans. Journaliste renommé, il s’était imposé comme un des meilleurs intervieweurs politique français à travers ses entretiens avec les plus grands chefs d’État de la planète à l’image de Fidel Castro, Bill Clinton, Yasser Arafat ou encore Mikhaïl Gorbatchev. Il laisse derrière lui son épouse Nicole Avril, écrivaine et scénariste, ainsi que sa fille, l’actrice Emmanuel Bach, née en 1968 d’une relation avec Holda Fonteyn.

Marwan Berreni

© JOEL SAGET / AFP

Deux mois après avoir renversé une passante aux alentours de Mâcon, le 3 août dernier, et avoir disparu sans donner de signe de vie, le corps de l’acteur Marwan Berreni a été retrouvé pendu, le 12 octobre dernier, dans une ferme abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône). Le jeune homme, connu pour avoir interprété le rôle de l’avocat Abdel Fedala dans «Plus belle la vie», était âgé de 34 ans.

Hubert Reeves

© L.VENANCE/AFP

L'astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves, célèbre pour ses talents de vulgarisateur scientifique, est décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 91 ans, à Paris. Il restera connu comme étant un conteur magistral de l'histoire de l'Univers, la passion de sa vie, mais aussi l'un des plus ardents défenseurs de la planète bleue. «Le Québec perd aujourd'hui un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom. Hubert Reeves a su trouver les mots pour nous faire comprendre l'humanité et l'infini. Il repart aujourd'hui comme il est venu, en poussière d'étoiles», avait commenté François Legault, Premier ministre du Québec, le jour de sa mort.

Matthew Perry

© Reuters

L'acteur américain Matthew Perry, qui jouait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès «Friends», a été retrouvé mort à son domicile, le 28 octobre dernier, à l'âge de 54 ans. Retrouvé inanimé dans l’immense jacuzzi de son ranch situé dans le quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles, l’acteur de 54 ans n’aurait pas succombé à une overdose, aucune substance illicite n'ayant été retrouvée sur place. Des tests toxicologiques, dont les résultats ne seront connus que dans plusieurs semaines, ont été menés afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Matthew Perry luttait depuis des années contre une dépendance à l’alcool et aux analgésiques.