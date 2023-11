Isabelle Adjani : quarante ans après «Pull Marine», l’actrice sort un nouvel album

Quarante ans après «Pull marine» concocté avec Serge Gainsbourg et dont était extrait le fameux titre éponyme, Isabelle Adjani, sort ce vendredi un deuxième disque : «Bande originale».

«Je suis une actrice qui chante». C'est ainsi que se définit Isabelle Adjani. «Je le dis en toute humilité. C'est de la faute de Serge Gainsbourg. Il a aimé quelque chose de ma voix et il a dit 'Moi je n'aime que les actrices qui chantent'. S'il n'avait pas insisté avec ce charme qu'il avait, je n'aurais jamais chanté», a confié l’artiste dans «Décibels» sur France Bleu.

Quarante ans après «Pull marine», la star de «La Reine Margot» sort ce vendredi un nouvel abum, «Bande originale». Un opus que le milieu de la musique redoutait de ne jamais entendre, car il aura nécessité pas moins de dix-sept années de gestation. Il est en effet le fruit d’une collaboration avec Pascal Obispo initiée en 2006.

«C’est sans doute l’un de mes plus beaux projets, a confié Pascal Obispo à Télé-Loisirs. Cet album est une œuvre d’art parce que c’est avec Isabelle, que c’est la plus grande actrice française et qu’elle a une voix fantastique. Si on a pris autant de temps pour le faire, c’est peut-être parce qu’il fallait le prendre pour achever un diamant».

Le disque doit aussi beaucoup à Cécile DeLaurentis, productrice électro qui a récemment épaulé Pascal Obispo à la réalisation. «Pascal attendait d'être dépassé, que cet album lui ressemble mais tout en lui échappant, c'est assez généreux de sa part. C'est arrivé avec Cécile (DeLaurentis)», confie Isabelle Adjani, rencontrée par l'AFP à Paris.

casting 5 étoiles pour une œuvre «cinématographique»

Les 14 chansons comptent un casting fou, riche des duos entre la comédienne-star et des artistes internationaux - Seal, Youssou N'Dour, Simon Le Bon (Duran Duran), David Sylvian (Japan), Peter Murphy (Bauhaus) - et français, avec Étienne Daho, Akhenaton (IAM), Gaëtan Roussel et Benjamin Biolay. Sans oublier des étoiles hexagonales aujourd'hui disparues, Daniel Darc (Taxi Girl), Philippe Pascal (Marquis de Sade) et Christophe.

«L'album aurait pu s'appeler ‘Femme et hommes’, mais on est resté sur ‘Bande originale’. C'est assez cinématographique, beaucoup d'images sont convoquées», a expliqué la comédienne de «Possession».

Ce disque sera-t-il transposé en concerts ? «Oh là là, il faudrait que je demande conseil à Mylène Farmer (rires). Un moment acoustique, pourquoi pas, mais il faudrait travailler un peu, il y a du boulot (rires)».

«Ce que j'adorerais, c'est une comédie musicale au cinéma, comme chez Christophe Honoré, qui est assez fort pour amener ses acteurs à chanter alors qu'ils étaient en train de parler». Et de conclure : «Je ne frappe pas tellement à la porte des gens, ce qui est un tort d'ailleurs. On ne m'a jamais appris à aller vers les autres pour demander quelque chose».