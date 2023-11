Vianney : on a écouté «À 2 à 3», son nouvel album qui sort ce vendredi

Trois ans après «N'attendons pas», Vianney dévoile ce vendredi «À 2 à 3», son quatrième et nouvel album composé de duos et de trios. CNEWS a pu l'écouter en avant-première.

En attendant d’endosser le rôle de parrain de la 37e édition du «Téléthon» les 8 et 9 décembre, Vianney revient ce vendredi 10 novembre avec un nouvel album baptisé «À 2 à 3», lequel succède à «N’attendons pas», sorti en 2020. Comme le titre l’indique, c’est un opus sur lequel le chanteur interprète ses chansons en duo ou en trio, pour un résultat qui ne devrait pas déplaire à ses fans.

Après avoir assuré des centaines de concerts pendant lesquels il interprétait ses chansons souvent seul avec sa guitare, Vianney a ressenti «l'envie de partager», comme il l’a récemment confié sur son compte Instagram. Au total, ce sont donc 18 grands noms de la chanson française et internationale qui figurent sur la tracklist de cet opus aux couleurs multiples, mêlant tonalités pop, hip hop, rock et rythmes gipsy.

Des morceaux éclectiques et fédérateurs

Si certains morceaux sont déjà connus du public - puisque dévoilés depuis plusieurs semaines sur les ondes - comme «Call on me» avec Ed Sheeran, «Comment on fait» avec Zazie, «Le départ» avec MC Solaar ou encore l’émouvant et personnel «Maintenant» avec Renaud, d’autres compositions sont en revanche totalement inédites et promettent de belles surprises, à l’instar du très entraînant «Firmanent», qu’il reprend avec Gims.

Toujours accompagné de sa guitare et chantant le plus souvent en français, Vianney s’essaie aussi à l’anglais et à l’espagnol en compagnie de ses amis Charlie Winston («Shifting paradigms») et Kendji Girac («Le feu»). Celui qui écrit la plupart de ses textes a également convié ses acolytes de «The Voice» comme Bigflo et Oli, Mika et Florent Pagny.

Parmi les 19 morceaux qui composent «À 2 à 3», un titre résonne de manière particulière dans nos cœurs : «Debout». Celui-ci a été enregistré avec Éric Devillers, un ancien sans domicile fixe que la star a rencontré par le biais de l’association «Hiver solidaire». «Chaque rencontre nous grandit et nous change la vie. On peut vous surprendre, on a tant à vous apprendre. Votre cœur est la solution, prenez la bonne résolution», affirme cet ex-sans-abri d’une voix douce et réconfortante.

Ceux qui pensaient voir Vianney défendre ce nouvel album sur scène devront prendre leur mal en patience. L’artiste de 32 ans a en effet annoncé qu’il faisait une pause dans ses tournées pour se consacrer à sa vie de famille. Au micro de Léa Salamé sur France Inter le 7 novembre dernier, le jeune papa d’un petit Edgar - et également beau-père de la fille de sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert -, a expliqué : «Je ne veux pas être ce chanteur qui sacrifie réellement tout pour sa passion. (….) Je sacrifie déjà beaucoup de choses, donc je considère que c'est suffisant».