Festival de l'Alpe d'Huez 2024 : on connaît enfin le jury de la 27e édition

La 27e édition du festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez se tiendra du 15 au 21 janvier prochain. Quatre comédiens renommés composeront le jury présidé par Valérie Bonneton.

Chaque année, la crème des comédies est présentée au festival de l’Alpe d’Huez. Après José Garcia, Michèle Laroque et Karin Viard, ce sera au tour de l’actrice Valérie Bonneton («Les petits mouchoirs», «Fais pas çi, fais pas ça») d’assurer le rôle de présidente du jury de la 27e édition, qui se déroulera du 15 au 21 janvier prochain.

«Une comédie de qualité, intelligente, audacieuse, sociale, folle, intime, est vitale pour notre santé mais aussi pour celle du cinéma français. Depuis vingt-sept ans, le festival de l’Alpe d’Huez met à l’honneur cet art complexe pour notre moral à tous et à toutes», a précisé l’ex-compagne de François Cluzet.

A ses côtés, les comédiennes et comédiens Marilou Berry, Eye Haïdara, Finnegan Oldfield et Guillaume de Tonquédec ont été désignés comme jurés, lesquels auront la lourde tâche de récompenser les meilleurs films et les plus belles prestations sur grand écran.