The Marvels : le film enregistre le pire lancement au box-office de l'histoire du MCU

Fraîchement arrivé en salles, «The Marvels» vient d’enregistrer le pire démarrage de l’histoire au box-office pour un film du MCU. L’impossibilité pour les acteurs d’assurer la promotion en raison de la grève, et la mauvaise perception du long-métrage, en serait la cause.

La déception est immense. Avec seulement 47 millions de dollars engendrés pour son week-end de lancement aux États-Unis (où les films sortent en salles le vendredi), «The Marvels» vient d’enregistrer le pire résultat au box-office de l’histoire du MCU. Un chiffre en deçà des prévisions qui, si elles étaient optimistes, annonçaient entre 75 et 80 millions de dollars de recettes. Si elles étaient pessimistes, se situaient autour des 60/65 millions de dollars. Les résultats à l’international ne sont guère plus encourageants, avec 63,3 millions de dollars. Les 110 millions de dollars cumulés sont en dessous des 140 millions de dollars espérés, au minimum, par Marvel.

Deux autres films du MCU sont passés sous la barre des 60 millions de recette dans l’histoire du MCU sur le territoire américain : «L’Incroyable Hulk» en 2008 avec 55,4 millions, et «Ant-Man» en 2015 avec 52,2 millions selon les chiffres non-ajustés en fonction de l’inflation présentés par le site américain Variety. Les deux autres films du MCU sortis cette année - «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» et «Les Gardiens de la Galaxie vol.3» - ont enregistré 106 et 118 millions de dollars respectivement au moment de leur sortie. Le premier ayant été, à la fin de son parcours en salles, considéré comme un échec pour Marvel.

Si la grève à Hollywood, qui a empêché les comédiens d’assurer la promotion du film, permet d’expliquer en partie l’échec du film dès son lancement, cela ne pourrait être l’unique explication. «C’est un échec sans précédent pour Marvel au box-office. La grève a fait du mal à la promotion du film, mais cela ne permet pas d’expliquer ces chiffres», assure David A. Gross, le patron de la société de consulting Franchise Entertainment Research, au site Variety. «Depuis la pandémie, les films de superhéros ont enduré des diffusion simultanée en streaming, des films mauvais et sans imagination, et la saturation à la télévision», poursuit-il. Une chose est certaine, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, et ses équipes vont devoir tout mettre en œuvre pour tenter de rectifier le tir à l’avenir.