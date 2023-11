Edith Piaf : un biopic utilisant l’IA pour recréer sa voix est en préparation chez Warner Music

La vie d’Edith Piaf va faire l’objet d’un nouveau biopic, a annoncé Warner Music. Le long métrage utilisera l’intelligence artificielle pour redonner vie à la voix de la Môme, alors qu’un accord a été signé avec les héritières de l'interprète de «La vie en rose».

Edit Piaf de nouveau sur grand écran. Un nouveau biopic consacré à la Môme Piaf est en cours de développement au sein de Warner Music, a rapporté Variety ce mardi 14 novembre. Dans un communiqué cité par le média américain, la société de production et d’édition musicale a en effet fait savoir qu’elle avait signé un accord avec les exécutrices testamentaires d’Edith Piaf, pour donner le jour à cette nouvelle production.

Intitulé «Edith», le long métrage d’1h30 entend faire «découvrir des aspects de sa vie qui étaient auparavant inconnus». D’après une idée originale de la réalisatrice Julie Veille, qui co-signe le scénario avec Gilles Marliac, le film reviendra sur le destin de l’artiste de 1920 à 1960, entre la France et les Etats-Unis, en s’appuyant sur des images d’archives et l’usage de l’intelligence artificielle. Une technologie qui permettra de recréer la voix de l’artiste, d’après de nombreuses séquences vocales, datant pour certaines de plus de 80 ans. C’est d’ailleurs la voix de l’icône française qui racontera le récit, précise Variety.

«L'animation offrira une vision moderne de son histoire, tandis que l'inclusion d'images d'archives, de performances scéniques et télévisées, d'images personnelles et d'interviews télévisées offriront au public un regard authentique sur les moments importants de la vie de Piaf», a noté Warner Music dans son communiqué. «Edith est l’une des plus grandes artistes françaises de tous les temps et elle est toujours une source de fierté pour les Français», a par ailleurs souligné Alain Veille, PDG de Warner Music France. «C’est un exercice d’équilibre très délicat lorsqu’il s’agit de combiner une nouvelle technologie avec des artistes du patrimoine, et il était impératif pour nous de travailler en étroite collaboration avec la succession d’Edith et de gérer ce projet avec le plus grand respect.»

Un travail sur sa voix visiblement concluant

Alors que Warner Music et Julie Veille ont donc travaillé en collaboration avec les exécutrices testamentaires d’Edith Piaf - Catherine Glavas et Christie Laume, belles-sœurs de la Môme - ces dernières ont semble-t-il été touchées par la reconstitution de la voix de l’artiste.

«Cela a été une expérience spéciale et touchante de pouvoir entendre à nouveau la voix d'Edith – la technologie nous a donné l'impression d'être de retour dans la pièce avec elle. L’animation est magnifique et à travers ce film, nous pourrons montrer le vrai côté d’Edith : sa personnalité joyeuse, son humour et son esprit inébranlable», ont déclaré les sœurs de Théo Sarapo, dernier et second mari d’Edith Piaf, qu’elle a épousé en 1962, un an avant sa mort, le 10 octobre 1963. Aucune date de sortie n'a été annoncée.

Pour mémoire, le dernier long métrage d’envergure internationale consacré à Edith Piaf remonte à 2007 avec Marion Cotillard, dans le rôle de La Môme. Sa performance dans le film d’Olivier Dahan lui a valu l’Oscar et le César de la meilleure actrice.

Cette annonce intervient alors même que l’intelligence artificielle fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, notamment dans le domaine culturel. L’IA a d’ailleurs été l’un des points de crispation, lors de la grève des acteurs à Hollywood, qui a pris fin la semaine dernière après l'obtention d'un accord avec les studios. En ocotbre dernier, l'IA a par ailleurs permis la sortie d'un titre inédit des Beatles.