Outkast : Andre 3000 sort son premier album solo, 17 ans après la séparation du groupe

C’est ce vendredi 17 novembre qu’Andre 3000 sortira son premier album solo depuis la séparation du groupe Outkast, il y a 17 ans de cela. Baptisé «New Blue Sun», il ne présentera que des morceaux joués avec des instruments à vent, d’une durée totale de 87 minutes.

Un retour aussi attendu que surprenant. Il y a 17 ans, Andre 3000 quittait la scène après avoir annoncé la fin de sa participation au groupe Outkast, qui reste aujourd’hui encore le duo de hip-hop le plus rentable de l’histoire. Sans explication précise, le rappeur a disparu des écrans radars, sortant quelques morceaux de manière très occasionnelle. Ou en acceptant quelques apparitions en tant que «guest» auprès d’artistes comme Drake, Beyoncé, ou Frank Ocean. Ce vendredi 17 novembre, Andre 3000 va sortir son premier album solo, «New Blue Sun». Un événement qui risque toutefois de surprendre une partie de ses fans.

Cet album est présenté comme étant «entièrement instrumental», et «centré sur les instruments à vent, pour une forme de travail célébrée sous la forme d’un organisme auditif, vivant et respirant», précise un communiqué.

87 minutes de musique

Andre 3000 présente cet album comme «thérapeuthique», et justifie le fait qu’il ne s’agisse pas de rap. «Il y a une incompréhension sur le fait que je ne veux pas le faire. Je pense que les gens ont le sentiment que je m’assois sur les albums de rap, ou que je ne veux plus en sortir. Et non, ce n’est pas ça. Dans mon esprit, j’adorerais faire un album de rap. Donc peut-être que cela arrivera un jour, mais je dois trouver un moyen de dire ce que j’ai envie de dire d’une manière que je trouve intéressante à cette période de ma vie», explique-t-il.

Passionné d’instruments à vents depuis de nombreuses années, notamment tous les types de flûte, Andre 3000 propose au total 87 minutes de musique avec la contribution des artistes que sont Nate Mercereau, Surya Botofasina, Deantoni Parks, Diego Gaeta, Matthewdavid, V.C.R, Diego Gaeta, Jesse Peterson, ou encore Mia Doi Todd. À noter que certains titres des morceaux ne manqueront pas de retenir l’attention des auditeurs, comme par exemple : «I Swear, I Really Wanted to Make a ‘Rap’ Album but This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time».