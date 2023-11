Patrick Timsit met fin à sa carrière d’humoriste et donnera un dernier one man show le 21 novembre

Patrick Timsit a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière d’humoriste. Il remontera sur scène pour la dernière fois le 21 novembre, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Âgé de 64 ans, Patrick Timsit mettra pour la dernière fois sa casquette d’humoriste le 21 novembre. Son ultime one man show, baptisé «Adieu... Peut-être, merci... C'est sûr», sera joué sur la scène du Pasino Grand, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

«Ce spectacle sera le dernier. La der des ders avant qu'il ne soit tard. Y a pas d'arnaque !», a déclaré l’acteur auprès de La Provence.

«J'ai envie de soigner ma sortie. On rajoute des dates, on va partout. Je n'avais pas envie de faire le spectacle de trop au risque de déplaire», a ajouté l’humoriste, qui cumule plus de 35 ans de carrière.

«j'ai plein de projets»

«Ce qui est chouette, c'est quand on vous regrette. (…) Il y a la crainte de la lassitude, même si j'ai baigné dans l'humour féroce pendant pas mal d'années», a-t-il encore confié auprès du journal régional.

S’il va faire ses adieux à la scène, celui qui a dernièrement joué au côté de Jean-Claude Van Damme dans le film «Le Dernier mercenaire» et dans «Frère et sœur» d'Arnaud Desplechin, ne compte pas arrêter la télévision et le cinéma. Il va aussi continuer d’écrire des films.

«Je n'arrête pas ma vie professionnelle pour autant, j'ai plein de projets», a affirmé Patrick Timsit, qui a été nommé, depuis ses débuts, à quatre reprises au César.