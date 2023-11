Exposition : l'ayahuasca, la célèbre plante chamanique du Pérou, dévoile tous ses pouvoirs au musée du Quai Branly

Le Quai Branly, à Paris, met en avant, jusqu'au 26 mai 2024, l'usage artistique de l’ayahuasca, une plante hallucinogène du Pérou, au coeur d'une exposition riche en expérience.

Le quai branly se plonge dans la culture amérindienne et présente une exposition consacrée à une plante hallucinogène d’Amazonie, l’ayahuasca, dont la renommée n'a jamais été aussi grande. Cette plante, autrement appelée «la liane des morts», serait à l’origine de «visions» vers d'autres mondes.

L’exposition est consacrée aux usages de cette liane dans la culture et les arts du Pérou. Elle propose même une expérience de réalité virtuelle permettant de tester, sans ingérer de substance, les sensations que provoque la plante, et de vivre les effets des visions psychédéliques.

Une substance psychédélique au cœur de la création artistique

Au XXe siècle, ces pratiques traditionnnelles ont donné lieu à un «art visionnaire» péruvien. Le musée met en avant des textiles, des céramiques, et des tableaux qui témoignent de ces rituels chamaniques. Les effets de la plante ont aussi servi à de nombreux d'artistes occidentaux en quête de sens et de sensations fortes, dont certaines œuvres et inventions sont aussi présentées.

#VisionsChamaniques



L'expo "Visions Chamaniques. Arts de l'Ayahuasca en Amazonie Péruvienne" ouvre ses portes aujourd'hui !



Une plongée dans les arts de l’ayahuasca en Amazonie péruvienne !



Infos https://t.co/tPIefJlUPI pic.twitter.com/mYjPZhrGpu — musée du quai Branly - Jacques Chirac (@quaibranly) November 14, 2023

Les peintures, parfois effectuées sur des supports en écorce, sont à la fois figuratives et fantasmagoriques. Elles font référence à la faune et à la flore amazoniennes. On retrouve souvent l'anaconda, l'un des plus gros serpents du monde, qui «représente l'esprit de l'ayahuasca», selon David Dupuis, chercheur à l'Inserm.

Un ensemble de sculptures peintes, représentant elles aussi des animaux et des plantes, réalisées par l'école Onanyati (la «sagesse des anciens»), témoigne pour sa part de l'alliance sans cesse renouvelée entre héritage culturel et créativité.

Longtemps réservée aux populations amérindiennes, l'ayahuasca est classé au patrimoine culturel du Pérou depuis 2008.

«Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne», jusqu'au dimanche 26 mai 2024, pour tous public, au musée Quai Branly (Paris, 7e).