Matthew Perry : Jennifer Aniston rend un déchirant hommage à son «petit frère» décédé

Après Courteney Cox et Matt LeBlanc, c’est au tour de Jennifer Aniston de rendre hommage à leur ami Matthew Perry, inoubliable Chandler dans «Friends», décédé le 28 octobre dernier.

Un poignant témoignage. Après plusieurs de ses camarades, Jennifer Aniston sort à son tour du silence après le décès de Matthew Perry. Sur Instagram, l’interprète de Rachel a fait part de sa profonde tristesse. «Avoir eu à dire au revoir à notre Matty a été une vague folle d'émotions que je n'avais jamais ressentie auparavant», a noté l’actrice qui avec Mathew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc formaient l’inoubliable bande des six de la série culte «Friends».

«Nous vivons tous des pertes à un moment donné de notre vie. Perte de vie ou perte d'amour. Être capable de vraiment s'asseoir dans ce chagrin permet de ressentir les moments de joie et de gratitude d'avoir aimé quelqu'un à ce point», poursuit-elle. «Et nous l'aimions profondément», insiste la star de 54 ans.

«Friends» une véritable famille, Matthew Perry un petit frère

Revenant sur la série culte qui a marqué leur vie, Jennifer Aniston a célébré cette famille de cœur, qu’ils ont formée, elle et ses coéquipiers, à l’écran durant des années puis dans la vie. «Il faisait tellement partie de notre ADN. Nous avons toujours été nous 6. C'était une famille choisie qui a changé à jamais le cours de qui nous étions et ce que notre chemin allait être», note ainsi Jennifer Aniston.

Elle a ensuite rendu hommage au sens de l’humour et au besoin que Matthew Perry avait de faire rire. «Pour Matty, il savait qu'il aimait faire rire les gens. Comme il l'a dit lui-même, s'il n'entendait pas le "rire", il pensait qu'il allait mourir. Sa vie en dépendait littéralement. Et (…) Il nous a tous fait rire», souligne l’ex-compagne de Brad Pitt, se remémorant avoir passé ces deux dernières semaines à relire leurs échanges de SMS, entre rires et pleurs. «Je les garderai pour toujours et à jamais», explique-t-elle avant de partager un ancien message de Matthew Perry, dans lequel il lui expliquait à quel point «la faire rire, faisait sa journée».

«Matty, je t'aime tellement et je sais que tu es maintenant complètement en paix et hors de toute douleur», poursuit Jennifer Aniston, qui l’a longuement soutenu dans sa bataille contre l’alcool. Confiant enfin lui «parler tous les jours» et presque «l’entendre lui répondre», elle conclut : «Repose toi petit frère. Tu as toujours fait ma journée...».

Un message poignant, partagé près de trois semaines après la disparition de l’acteur, à l’âge de 54 ans, dans des circonstances encore inconnues.