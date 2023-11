Notre Dame de Paris : la comédie musicale culte de retour sur scène pour ses 25 ans dès ce soir

La comédie musicale culte «Notre Dame de Paris» est de retour à Paris pour célébrer son 25e anniversaire. Elle investit le Palais des Congrès à partir de ce mercredi 15 novembre et jusqu’au 7 janvier, avant de partir en tournée à travers l’Hexagone.

Esmeralda et Quasimodo opèrent leur grand retour. Spectacle événement créé en 1998 par Luc Plamondon et Richard Cocciante, avec à l’époque Garou et Hélène Ségara dans les rôles de Quasimodo et Esmeralda, «Notre Dame de Paris» fête cette année ses 25 ans. Une date anniversaire marquée par son retour à Paris, après avoir écumé les scènes internationales.

Traduit en 10 langues, joué dans 24 pays, du Canada au Japon en passant par les Etats-Unis, où il a récemment fait les belles heures de Broadway, ce show salué par plus de 15 millions de spectateurs s’installe dès ce soir au Palais des Congrès pour une quarantaines de représentations. L’occasion de retrouver cette histoire intemporelle, d’après l’œuvre de Victor Hugo publié en 1831 et ses tubes mémorables. Parmi eux : «Il est venu le temps des cathédrales», «Vivre» et évidemment «Belle», sacrée chanson de l’année en 1999 lors des Victoires de la musique.

Daniel Lavoie au côté d'une nouvelle génération

Des tubes et un récit interprétés par une nouvelle génération d’artistes. Parmi eux, Angelo del Vecchio qui succède à Garou dans le rôle de Quasimodo, Hiba Tawaji à Hélène Ségara dans celui d’Esmeralda ou encore Damien Sargue à Patrick Fiori, dans celui du chevalier Phoebus.

Vingt-cinq ans après avoir participé à la création de ce spectacle aux thèmes toujours d’actualité, entre acceptation de la différence et histoire d’amour, Daniel Lavoie reprend, quant à lui, la robe du célèbre et terrible prêtre Frollo.

Culte à plus d'un titre, le spectacle, qui collectionne plusieurs records dont celui de l’album français le plus vendu au monde, mais aussi celui du plus grand nombre de billets vendus lors de sa première année d’exploitation - pas moins de 3 millions - partira ensuite en tournée à travers l’Hexagone. Après Paris, la troupe passera par Lille en janvier, Strasbourg en février, Bordeaux en mars ou encore Lyon et Marseille, en juin.

«Notre Dame de Paris», jusqu'au 7 janvier, Palais des Congrès de Paris, puis en tournée.