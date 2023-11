Jimmy Kimmel animera la cérémonie des Oscars en mars prochain

L’humoriste et présentateur américain Jimmy Kimmel animera la cérémonie des Oscars 2024, le 10 mars prochain.

Et de quatre pour Jimmy Kimmel. Le créateur et animateur de l’emblématique émission américaine «Jimmy Kimmel Live !» sera à nouveau aux manettes de la 96e cérémonie des Oscars, pour la deuxième année consécutive.

Une annonce partagée hier soir sur les réseaux par l’Académie, et Jimmy Kimmel en personne. «J'ai le plaisir d'annoncer que je reviens pour animer les Oscars le dimanche 10 mars. S'il vous plaît, gardez cela entre nous, merci», a plaisanté ce dernier sur le réseau X.

I am enthused to announce that I am returning to host the #Oscars on Sunday March 10th. Please keep it between us, thanks. @TheAcademy pic.twitter.com/LtF7hFMV9L

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 15, 2023