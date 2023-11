Le Festival de la bande dessinée d'Angoulême sera le partenaire des JO 2024

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 et le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui aura lieu du 25 au 28 janvier, ont noué un partenariat dans le cadre de l’Olympiade culturelle.

La nouvelle édition du Festival international de la bande dessinée (FIBD), qui se tiendra à Angoulême du 25 au 28 janvier, s'inscrira dans la programmation du label «Olympiade culturelle», mêlant art et sport, lié à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Quatre autres grands festivals, le Festival de Cannes (14-25 mai), le Festival d'Avignon (29 juin-21 juillet), Rock en Seine (21-25 août) et les Rencontres photographiques d'Arles (1er juillet-22 septembre) rejoignent également le label, a annoncé ce jeudi 16 novembre Dominique Hervieu, directrice de la culture de Paris 2024, à l'occasion de la conférence de presse du FIBD.

«l'art de courir»

Elle a souligné les «liens qui se tissent entre l'art et le sport, l'art et les valeurs olympiques» par le biais de cet ensemble de projets culturels engagés depuis 2022, jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024.

A cette occasion, le FIBD a participé à l'organisation de l'exposition «L'Art de courir», au Château de Malbrouck (Moselle) du 13 octobre au 3 décembre, puis du 16 janvier au 3 octobre 2024. Des œuvres inédites du dessinateur et auteur de bande dessinée italien Lorenzo Mattotti y sont intégrées.

L'univers du manga à l'honneur

Le FIBD mise une nouvelle fois sur l'univers du manga et renouvelle l'installation de «Manga city», un espace dédié à l'art japonais, au cœur de la ville.

Quatre expositions seront aussi consacrées à des artistes japonais, parmi lesquels les auteurs Moto Hagio, dont plus de 150 œuvres seront présentées au musée d'Angoulême, Hiroaki Samura et Shin'ichi Sakamoto, ainsi que le réalisateur de films d'animation Rintarô. Moto Hagio et Hiroaki Samura seront présents.

Lauréat du Grand Prix du Festival en 2023, Riad Sattouf se verra consacrer une exposition, «L'Arabe du futur, œuvre-monde». L'auteur franco-syrien a d'ailleurs signé l'une des affiches de cette 51e édition.

AFFICHE FIBD 2024 — RIAD SATTOUF Lauréat du Grand Prix de la 50e édition, Riad Sattouf réalise l’une des trois affiches de cette nouvelle édition. #FIBD2024 pic.twitter.com/eScNu5JeE1 — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) November 16, 2023

Une autre exposition, clin d'œil à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, se tiendra à l'espace «Nouvelle création», qui remplace le pavillon «Jeunes talents». «Ligne(s) de départ, Rien ne sert de courir ?», réunira des artistes autour de la question des commencements et de la course athlétique.

Enfin, l'illustratrice Nine Antico sera à l'honneur dans une exposition baptisée «Chambre avec vue», tandis que le scénariste Thierry Smolderen dévoilera son processus créatif dans «Le scénario est un bricolage». Pendant cette conférence de presse, la sélection officielle a également été dévoilée.