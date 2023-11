Les Quatre Fantastiques : Pedro Pascal pressenti pour incarner le personnage de Mr. Fantastic

Selon le site américain Variety, Marvel aimerait voir Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) incarner le rôle de Reed Richards, alias Mr. Fantastic, dans le nouveau film «Les Quatre Fantastiques» actuellement en développement. Et dont la sortie est fixée pour le 30 avril 2025.

Tout le monde se l’arrache. Perdo Pascal est l’acteur le plus demandé à Hollywood, et cela ne semble pas près de s’arrêter. Selon le site américain Variety, Marvel Studios aimerait confier le rôle de Reed Richards, alias Mr. Fantastic – un scientifique brillant capable d’étendre son corps comme un élastique après avoir été exposé à des rayons gamma – à celui qui a gagné une renommée internationale après avoir incarné les rôles d’Oberyn Martell dans «Game of Thrones», de Din Djarin dans «The Mandalorian», et de Joel dans «The Last of Us».

L’acteur de 48 ans obtiendrait dès lors un des premiers rôles dans le nouveau film «Les Quatre Fantastiques», actuellement en développement chez Marvel Studios, et dont la sortie a été fixée pour le 30 avril 2025 en France. Pour le moment, aucun acteur n’a été officiellement annoncé au casting. Des rumeurs annoncent que Joseph Quinn (Stranger Things) serait préssenti pour le rôle de Johnny Storm, alias la Torche Humaine. Avant Pedro Pascal, le nom d’Adam Driver avait été avancé pour le rôle de Reed Richards. Impossible de savoir s’il pourrait incarner un autre personnage.

Les fans de Marvel ont toutefois la confirmation que John Krasinski, qui avait incarné le personnage dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» le temps d’un caméo, ne poursuivra pas dans le rôle. Ce que l’acteur avait déjà annoncé au site américain The Wrap en décembre 2022, confirmant qu’il n’y avait pas eu de «discussions» avec Kevin Feige sur le fait de lui confier le rôle au-delà de cette apparition furtive.