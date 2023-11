Maestro : Bradley Cooper révèle s'être entraîné six ans pour tourner une scène de six minutes

Lors d’une projection organisée à Los Angeles, Bradley Cooper a révélé avoir travaillé pendant six ans sur la conduite d’un orchestre symphonique, afin de pouvoir le reproduire pendant six minutes sur le tournage du biopic «Maestro», consacré à Leonard Bernstein.

La science de la préparation. Invité à parler du film «Maestro» - qui sera à découvrir sur Netflix le 20 décembre - suite à une projection organisée à New York, Bradley Cooper révèle avoir passé six ans à apprendre à conduire un orchestre à la manière de Leonard Bernstein, pendant six minutes et 21 secondes précisément. Un travail d’une précision extrême qu’il s’est imposé afin de pouvoir tourner une scène cruciale dans les conditions du direct.

La scène en question est la reproduction de la performance de Leonard Bernstein en tant que chef d’orchestre à la Cathédrale d’Ely, en 1976, à la direction de l’Orchestre symphonique de Londres. «C’était une scène qui me terrifiait car on l’a fait en direct. Il y avait le London Symphony Orchestra. J’étais filmé en direct. Je devais les diriger. Et j’ai passé six ans à apprendre à conduire six minutes et 21 secondes de musique», a expliqué le comédien selon le site américain IndieWire.

Bradley Cooper révèle avoir étudié l’enregistrement de la performance de Leonard Bernstein, mais aussi avoir reçu les précieux conseils de ceux qu’il appelle ces «formidables professeurs», dont Yannick Nézet-Séguin, directeur du Metropolitan Opera. «Yannick Nézet-Séguin, a fait des vidéos avec tous les changements de tempo, donc j’avais tout le matériel pour travailler», précise celui qui est l’auteur, le réalisateur, et l’acteur principal de ce film consacré à la vie du célèbre chef d’orchestre décédé en 1990, et qui fut le compositeur, notamment, de la comédie musicale «West Side Story».