Superman Legacy : on connaît l'identité du supervilain qui affrontera l'homme de fer

Selon le site américain Deadline, la comédienne Maria Gabriela de Faria vient de rejoindre le casting de «Superman Legacy», le film écrit et réalisé par James Gunn, qui lancera le premier chapitre du DCU. Elle y incarnera le rôle d’Angela Spice, alias The Engineer, et adversaire du surhomme.

Un redoutable adversaire pour l’homme de fer. Le site américain Deadline vient de révéler la présence de la comédienne vénézuélienne, Maria Gabriela de Faria, au casting de «Superman Legacy» dans le rôle d’Angela Spice, alias L’Ingénieure (The Engineer en VO), membre d’un groupe de superhéros appelé The Authority, issu de l’univers Wildstorm. C’est elle qui sera opposée au Superman incarné par David Corenswet, dans le film dont la sortie est prévue pour le 11 juillet 2025.

Le personnage d’Angela Spice, alias L’Ingénieure, a fait sa première apparition dans les comics dans «The Authority vol.1 #1», publié en 1999. Sa présence s’inscrit dans la volonté de James Gunn et Peter Safran, les deux hommes forts de DC Studios, d’incorporer les personnages de l’univers Wildstorm – méconnu du grand public – dès le lancement du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), présenté par James Gunn en janvier dernier. On rappellera que le développement d’un film centré sur «The Authority» avait été annoncé à cette occasion.

Le personnage d’Angela Spice, alias L’Ingénieure, promet d’être fascinant. Dotée d’un corps liquide en raison de la nanotechnologie à l’œuvre dans son flux sanguin – ce qui rend son sang métallique – elle est notamment capable de changer de forme à volonté, de créer n’importe quel objet, et même des clones d’elle-même, d’adapter son corps à tout type de situation, et bien d’autres capacités incroyables qui promettent d’en faire un supervilain particulièrement coriace pour l’homme de fer dans «Superman Legacy».