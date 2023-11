Voici les 7 plus grands empires de l’Histoire

Les divers empires qui se sont créés au fil de l’Histoire ont façonné le monde. Certains pouvaient s’étendre sur des continents entiers, d’autres étaient dirigés par de puissants guerriers… Mais quels sont les plus importants d'entre eux ?

L’Histoire a vu s’accumuler bon nombre de civilisations, souvent en quête de plus de pouvoir et d’influence. De leurs ambitions sont nés des empires qui ont traversé les époques et marqué à jamais le monde.

Si le temps a fini par l’emporter, certains sont restés dans les mémoires, de l’Empire britannique à l’Empire russe, en passant par la dynastie Qing.

Le califat abbasside

Souvent associé à l’âge d’or de l’Islam médiéval, le califat abbasside est l’un des plus grands que le monde ait connu. Il couvrait 11.1 millions de kilomètres carrés, de l’Afrique du Nord au Moyen-Orient, en passant par l’Asie centrale.

Fondé en 750, il a marqué son temps par ses progrès en science, en art, ainsi qu’en littérature, avant de se dissoudre en 1299.

L’Empire colonial français

L’Empire colonial français désigne l’ensemble des territoires d’outre-mer, colonisés par la France au cours de l’histoire. En 1939, il s’étendait sur près de 13,5 millions de kilomètres carrés.

Durant 361 ans, de 1534 à 1962, les explorateurs, colons et administrateurs français ont appuyé leur influence sur des colonies en établissant des réseaux de commerce. L’Empire colonial français comprenait ainsi une partie de l’Amérique du Nord, des Caraïbes, de l’Afrique, de l’Asie et du Pacifique.

Il prit fin en 1962, sous le pouvoir du Général de Gaulle, sous le coup des nombreux mouvements de décolonisation entamés dans les territoires d’Afrique.

L’Empire espagnol

Considéré comme l’un des plus grands empires coloniaux du monde, l’Empire espagnol contrôlait un immense territoire d’outre-mer, dans ce que l’on appelait «le Nouveau Monde», c’est-à-dire l'Amérique latine, ainsi qu'en Asie, en Afrique et en Océanie. À son apogée en 1810, il s’étendait sur 13.7 millions de kilomètres carrés.

Influencée par les Portugais, la domination de l’Empire espagnol a commencé en 1492 par la découverte des Caraïbes par Christophe Colomb. Le Mexique, le Pérou et les Antilles, entre autres, devinrent alors des provinces à part entière contrôlées par les conquistadors. Il finit par tomber en 1898, avec la guerre hispano-américaine.

La dynastie Qing

La dynastie Qing a conquis certaines parties de l’Asie de l’Est et centrale. Avec une influence répartie sur 14.7 millions de kilomètres carrés, en 1790, elle a marqué l’histoire en devenant la dernière dynastie impériale de Chine.

Avec de nombreux empereurs qui ont consolidé son pouvoir, entre 1636 et 1912, elle a pu élargir ses frontières et laisser un héritage durable derrière elle. Cette lignée a pu établir une ère de prospérité et d’épanouissement culturel.

L’Empire russe

Avec ses 22.8 millions de kilomètres carrés, l’Empire russe est sans aucune surprise l’un des empires les plus puissants de l’Histoire, pourtant son règne n’a pas duré longtemps. De 1894 à 1917, il dominait une grande partie de l’Europe de l’Est, du nord de l’Asie et même de l’Amérique du Nord.

Le tsar Nicolas II a signé à la fois l’apogée et la fin de cet empire, qui a été dissout suite à la révolution russe.

L’Empire mongol

L’Empire mongol était un très vaste territoire de 24 millions de kilomètres carrés, dont la puissance faisait trembler le monde, assiégeant sa domination, de l’Europe de l’Est à la mer du Japon.

Son pouvoir s’est accentué grâce à ses compétences dans de nombreux domaines et ses stratégies militaires. Bâti autour du 11ᵉ siècle, il prit définitivement fin en 1368, lorsque la dynastie chinoise de Ming pris sa place.

L’Empire britannique

Le plus grand empire de tous les temps était bien l’Empire britannique. Au sortir de la Première Guerre mondiale, plus de 400 millions de personnes vivaient sous son contrôle. Plus tard, en 1939, son étendue maximale a atteint 33.3 millions de kilomètres carrés.

Établie par diverses expéditions et explorations motivées par le commerce et l’influence mondiale, cette souveraineté a prospéré sous le règne de la reine Victoria, avec une immense puissance navale. Créé en 1603, l’Empire britannique se sera imposé jusqu’en 1997.