YouTube présente un outil d'IA qui clone des chanteurs célèbres – avec leur permission

YouTube a ce jeudi dévoilé son projet «Dream Track», un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des bandes sonores et des paroles dans les styles de neuf artistes, dont Charlie Puth, Demi Lovato, John Legend et T-Pain.

Alors que certains artistes musicaux ont exprimé leur désapprobation face au clonage de leurs voix sans leur autorisation, YouTube a déployé un nouvel outil pour avoir recours au clonage, mais avec l’accord des artistes. La plate-forme vidéo a dévoilé une nouvelle fonctionnalité appelée Dream Track qui permet donc aux utilisateurs de créer leur propre musique avec un clone des voix d'artistes généré par l'IA.



Dream Track est alimenté par Lyria, un générateur de musique IA développé par les laboratoires DeepMind de Google, société mère de YouTube.



Disponible uniquement sur YouTube Shorts, les utilisateurs ne pourront pas créer de chansons complètes, mais plutôt des bandes sonores de trente secondes. Seules les voix des artistes ayant donné leur accord seront disponibles.



Parmi les artistes participants figurent notamment Sia, John Legend, T-Pain, Charlie Puth, Charli XCX et Demi Lovato.



«Je suis extrêmement enthousiaste et inspiré… YouTube a été un partenaire formidable dans la définition de leur approche de l'IA et comprend la nécessité de travailler ensemble pour développer cette technologie de manière responsable, en veillant à ce qu'elle accélère la créativité au lieu de la remplacer», a déclaré Charlie Puth.

«amplifier l’activité humaine, et non la remplacer»

Pour l’instant, Dream Track n’est disponible que pour un groupe sélectionné de créateurs aux États-Unis. Lors de la création d'un court métrage, ils pourront saisir une invite pour leur concept et suggéreront quelques artistes pour générer la bande sonore. YouTube explique qu’il suffit de taper simplement une idée, ou même de fredonner une mélodie en invitant l'IA à l'utiliser pour créer une piste d’un instrument par exemple.

«Lorsque YouTube m'a contactée pour la première fois, j'étais prudente et je le suis toujours. L'IA va transformer le monde et l'industrie musicale d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement», a déclaré Charli XCX. «Cette expérience offrira un petit aperçu des opportunités créatives qui pourraient être possibles et je suis curieux de voir ce qui en résultera.»

Demi Lovato a déclaré que les artistes «doivent contribuer à façonner ce à quoi ressemblera l’avenir». «Le potentiel de l’IA est incroyablement excitant. Mais avec toute nouvelle technologie, nous devons l’aborder de manière responsable. Et cela ne nous échappe pas», a déclaré Lyor Cohen, responsable mondial de la musique pour YouTube et Google, dans la vidéo de présentation. «Cela commence par reconnaître que l’intelligence artificielle est censée amplifier l’activité humaine, et non la remplacer.»

Cette révélation intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant l'utilisation de l'IA pour imiter la voix des artistes (en témoigne également la grève des scénaristes et des acteurs). Plus tôt cette année, une chanson générée par l'IA qui ressemblait à Drake et The Weeknd a fait sensation lorsqu'elle a été soumise aux Grammy Awards et a d'abord été considérée comme éligible pour un prix, avant que la Recording Academy ne fasse machine arrière. Une intelligence artificielle est également parvenue à créer de toute pièce une chanson en utilisant la voix de la chanteuse belge Angèle.

La technologie peut être également utilisée de manière créative, notamment dans la production de ce que Paul McCartney a appelé la «dernière» chanson des Beatles, «Now and Then», créée à partir d'un ancien enregistrement sur cassette de John Lennon extrait par une IA.