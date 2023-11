Voici les 5 youtubeurs avec le plus d'abonnés en France en 2023

Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie de nombreuses personnes. Parmi les applications préférées des internautes figure YouTube. Mais qui sont les 5 youtubeurs français les plus suivis en France ?

Squeezie, Cyprien ou encore Norman, beaucoup de youtubeurs français ont le vent en poupe sur YouTube. Leur nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter d'années en années ainsi que leur popularité.

Les cinq youtubeurs les plus suivis en France fédèrent des communautés qui se comptent parfois en millions d'internautes.

Squeezie

Christophe ARCHAMBAULT / AFP

De son vrai nom Lucas Hauchard, Squeezie est le youtubeur le plus suivi de France. Il comptabilise à lui seul plus de 18 millions d'abonnés sur la plate-forme. Si aujourd'hui Squeezie est reconnu pour ces threads d'horreur ou encore ses vidéos humoristiques, ce dernier n'a pourtant pas toujours été dans ce domaine. En effet sa toute première chaîne se nommait «Dofusbouclier» et était uniquement dédiée au jeu vidéo Dofus.

Puis en 2011, Lucas Hauchard a décidé de changer de cap en créant une chaîne connue depuis de tous, sous le pseudonyme de Squeezie. Après seulement quelques années sur YouTube, Squeezie est devenu le numéro 1 incontesté avec une chaîne dont les abonnés ne cessent aujourd'hui encore d'augmenter.

Cyprien

JOEL SAGET / AFP

Il est le deuxième youtubeur le plus suivi de France et sa chaîne éponyme comptabilise à ce jour 14,4 millions de followers. Après avoir commencé sa carrière de vidéaste sur Dailymotion, il s'est finalement tourné vers YouTube. Son créneau ? des vidéos pleines d'humour et d'autodérision qui ont totalement séduit les internautes.

Norman

JOEL SAGET / AFP

Avant d'être «Norman fait des vidéos», Norman Thavaud avait acquis une certaine notoriété grâce à la création d'un groupe humoristique formé aux côtés de deux autres youtubeurs du nom de «Hugo tout seul» et «Kemar».

En 2011, les vidéos du groupe nommé «Velcrou» faisaient fureur sur Dailymotion. En effet, le trio y postait très régulièrement des vidéos humoristiques. S'ils avaient rencontré un succès phénoménal, le groupe avait pourtant décidé de se séparer après quelques années de collaboration.

Norman a donc décidé de faire cavalier seul en se lançant en 2010 dans une carrière solo et créé une chaîne YouTube nommée «Norman fait des vidéos». Ses pastilles sont regardées par des millions de personnes et font de lui une véritable star du Web. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 11 millions d'abonnés.

Tiboinshape

Youtube Tiboinshape Entrainement

Thibaud Delapart alias Tiboinshape n'avait que 17 ans, lorsqu'il est tombé amoureux du sport. Dès lors, il mène une vie très saine et décide de faire partager cette passion grandissante sur YouTube. Il crée en 2013 Tiboinshape une chaîne dédiée au fitness et à la musculation. Au sport, il allie l'humour et rencontre un véritable succès sur YouTube. Sa communauté compte à ce jour 12,2 millions d'abonnés.

Au-delà de sa passion pour le sport, Tiboinshape est un véritable homme d'affaires. En effet, il possède une salle de sport et une société nommée D2AM SAS qui est spécialisée dans la vente de vêtements et de compléments alimentaires.

Michou

Valery HACHE / AFP

Plus connu sous le nom de Michou, Miguel Mattioli n'avait que 13 ans lorsqu'il a commencé sa carrière de vidéaste. Cette passion est née grâce à son frère qui lui apprend le montage dès son plus jeune âge. Michou a ouvert par la suite une chaîne YouTube. Depuis 2015, sa notoriété n'a cessé de croître notamment grâce à des vidéos dédiées au jeu Clash royale.

Mais c'est lorsqu'il a décidé de faire des vidéos sur le jeu Fortnite que sa chaîne suscite un vrai engouement, atteignant très vite le million d'abonnés. Elle en compte aujourd'hui plus de 9 millions.