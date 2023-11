Billboard Awards 2023 : Taylor Swift gagnante dans 10 catégories et Morgan Wallen dans 11

La cérémonie des Billboard Awards 2023 s’est tenue ce dimanche. Deux artistes se sont particulièrement distingués : Morgan Wallen avec onze trophées et Taylor Swift, gagnante dans dix catégories.

Le grand gagnant de la soirée des Billboard Awards 2023, décernés ce dimanche à Las Vegas, est le chanteur country Morgan Wallen, avec 11 victoires.

La superstar Taylor Swift n’a pas démérité, elle qui ajoute rien de moins que dix récompenses à son immense palmarès.

Le rappeur Drake complète le podium en repartant avec cinq récompenses.

Avec cette nouvelle razzia, Taylor Swift et Drake sont maintenant les plus titrés de l'histoire des Billboard Awards, avec 39 prix chacun.

Voici les vainqueurs dans les principales catégories :

Meilleure artiste féminine

Taylor Swift

Meilleur artiste

Taylor Swift

Meilleur nouvel artiste

Zach Bryan

Meilleur groupe/duo

Fuerza Regida

Meilleur artiste masculin

Morgan Wallen

Meilleure chanson du Hot 100

Last Night



Morgan Wallen

Meilleur album du Billboard 200

One Thing at a Time



Morgan Wallen

Meilleure chanson rap

Rich Flex



Drake, 21 Savage

Meilleure chanson de musique chrétienne

Gratitude



Brandon Lake

Meilleure chanson de musique latine

Ella Baila Sola



Peso Pluma, Eslabon Armado

Meilleure chanson rock

Something in the Orange



Zach Bryan

Meilleur album de musique latine

Un verano sin ti



Bad Bunny

Meilleure chanson dance

I’m Good (Blue)



Bebe Rexha, David Guetta

Meilleur artiste country

Morgan Wallen

Meilleur album R&B

SOS



SZA

Meilleur album rap

Her Loss



Drake, 21 Savage

Meilleure chanson R&B

Kill Bill



SZA

Meilleure chanson country

Last Night



Morgan Wallen

Billboard Music Award for Top Gospel Song

Goodness of God (Live)



CeCe Winans

Meilleur album dance

Renaissance



Beyoncé