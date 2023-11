Creed IV : tout savoir sur la suite de la saga de boxe avec Michael B. Jordan

Le quatrième volet de la saga de boxe «Creed» est officiellement en préparation, a annoncé samedi le producteur Irwin Winkler.

La saga «Creed» aura une suite, c'est désormais officiel. En février 2023, Michael B. Jordan avait déjà laissé entendre que «Creed IV» était en développement. Mais depuis, l’équipe derrière la franchise Rocky - dont les films Creed sont des spin-offs - n’avait plus rien divulgué de concret, jusqu'à ce 18 novembre.

«Nous avons prévu de tourner ‘Creed IV’ tout de suite», a ce samedi déclaré Irwin Winkler lors de l'événement «Deadline Contenders». «Nous avons une très bonne histoire et une très bonne intrigue», a ajouté le producteur historique de «Rocky».

Âgé de 92 ans, Irwin Winkler a également confirmé que Michael B. Jordan, qui a joué dans les trois derniers films, et qui a réalisé «Creed III», sera à nouveau derrière la caméra. «Il sera à nouveau réalisateur car il a fait un très bon travail. Il est très à l'aise avec la caméra», a-t-il souligné.

«Nous avons une très bonne histoire et une très bonne intrigue. Nous avons été un peu retardés à cause des grèves (des scénaristes et des acteurs, ndlr), mais dans environ un an, nous passerons à la pré-production.»

Contrairement à ce que laissait penser le calendrier des volets précedents - il avait fallu attendre trois ans après le premier pour voir naître «Creed II», et un peu plus de quatre ans ensuite pour «Creed III» (en partie en raison de la pandémie de Covid-19), la sortie de «Creed IV» ne devrait donc pas autant faire attendre les fans.

Côté casting, pour l'heure le seul nom quasi-certain d’apparaître au générique d’un «Creed IV» est celui de Michael B. Jordan. Il y a de très fortes chances que Tessa Thompson revienne dans le rôle de son épouse, Bianca. Il est également possible que la jeune actrice Mila Davis-Kent continue à jouer sa fille Amara Creed. Il est en revanche moins probable que le «méchant» de Creed III, incarné par Jonathan Majors, revienne dans le rôle de Damian Anderson pour les futurs films.

Une nouvelle transmission ?

Pour mémoire - attention spoilers - Creed III suivait Adonis Creed (Michael B. Jordan) sortant de sa retraite pour combattre son vieil ami et prodige de la boxe Damien Anderson (Majors). «Creed III» semblait marquer la fin de la carrière du personnage principal. Se pose alors la question de sa trajectoire dans le quatrième opus.

Si personne ne sait ce que sera l'intrigue de «Creed IV», l'histoire pourrait se concentrer sur la fille d'Adonis et de Bianca, Amara. Dans une séquence touchante de «Creed III», on voit en effet Adonis enseigner à sa fille quelques techniques de boxe. Développer cette histoire de transmission entre père et fille permettrait un nouveau passage de témoin intergénérationnel, à l’instar de celui passé entre Rocky et Creed.

«Creed IV» devra quoiqu’il en soit tenter d’égaler voire de surpasser le (gros) succès des films «Creed» précédents, tout comme «Rocky IV» l'avait fait en 1985. Il lui faudra pour cela trouver un antagoniste fort tel qu’Ivan Drago, d’ailleurs déjà réapparu dans «Creed II» (et qui aura même droit à son spin-off).

Stallone de retour ?

«Creed IV» pourrait introduire un tout nouveau personnage, mais aussi voir revenir Sylvester Stallone… Sur fond de différends artistique, la star de Rocky n’apparaissait pas dans «Creed III», alors qu’il avait repris son célèbre rôle dans les deux premiers volets sortis en 2015 et en 2018.

Michael B. Jordan n’exclut pas cette possibilité. S'adressant à Sports Illustrated, l'acteur-réalisateur a déclaré que «l'essence de Rocky et Sly» continuerait toujours à se faire sentir tout au long de la saga Creed. Il a ajouté que Stallone y aurait toujours sa place.

«Je pense qu'il y a toujours de la place pour que Sly, pour que Rocky, revienne. C'est une de ces choses étonnantes à propos de ce personnage. Cela aurait du sens dans n'importe quelle histoire parce que tout vient du monde de Rocky. Donc, n'importe quelle version de cela, aurait du sens.» Ne reste plus qu’à attendre encore un peu pour savoir si Creed IV sera avec ou sans Balboa.

La franchise Creed, qui reprend après la fin des films Rocky, met en vedette Jordan dans le rôle d'Adonis Creed, le fils du plus grand adversaire de Rocky Balboa, retraçant son ascension dans le monde de la boxe et l'impact que cela a sur sa famille et son héritage. Elle a rapporté plus de 663 millions de dollars dans le monde grâce aux trois premiers films.