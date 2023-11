Noël 2023 : toutes les BD à offrir ou à se faire offrir en cadeau

Chaque année, Noël est aussi une grande fête pour les amateurs de BD, avec de très beaux albums à mettre au pied du sapin.

blacksad (Tome 7)

Rare et chère au cœur des fans, avec seulement sept albums en quasiment vingt-cinq ans, la série Blacksad est de retour. Ce septième album vient clore un passionnant diptyque - le tout premier de la saga - entamé en 2021, avec toujours le génie de la paire Guarnido-Diaz Canales aux commandes. La course contre la montre est lancée pour le détective félin, qui va devoir résoudre tout le puzzle s'il veut innocenter son ami Weekly et faire tomber le maire de la ville, aux méthodes expéditives.

Blacksad, Tome 7, de Canales et Guarnido, éd. Dargaud, 16,95 €

Les enfants du ciel

Entre le récit d’aventure et la fresque historique, «Les enfants du ciel» a choisi de ne pas choisir. Dans cet très bel - et très épais - album, Desberg et Vrancken nous invitent au mitan du vingtième siècle, dans une des périodes les plus sombres que l'Europe ait connu, entre l'Italie sous Mussolini et Jerusalem. C'est magnifiquement scénarisé et le poids de l'Histoire est sublimé par un dessin au style aérien.

Les enfants du ciel, de Desberg et Vrancken, éd. Daniel Maghen, 29 €

La course du siècle

Toujours aussi prolifique, le dessinateur espagnol José Luis Munuera confirme qu'il est un touche à tout de génie. Après des incursions dans de multiples genres et sous-genres, il est cette fois-ci accompagné de Toussain au scénario. Tous deux nous proposent la relecture d'un événement sportif qui a marqué son époque : le marathon des Jeux olympiques de 1904. Restée dans les mémoire comme l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire (trop dure, mal organisée…}, cette course était une formidable matière pour une fiction, et le duo d'auteurs s'en est emparé avec gourmandise.

La course du siècle, de Munuera et Toussaint, éd. Le Lombard, 19,95 €

BOMB X

Un récit de SF étonnant, qui ouvre davantage de porte qu'il n'en referme. Ce premier tome de «Bomb X» nous emmène sur une planète perdue à l’autre bout de l’Univers où, régulièrement, des humains sont télétransportés. Problème : ils ne viennent pas tous de la même époque. L'astronaute Paul y fait par exemple la connaissance de Bohémond, un chevalier du XIIIe siècle qui a gardé certaines habitudes étranges. Pourquoi sont-ils là ? Comment inverser le processus ? Pas de réponse claire, pour le moment, mais le quatuor aux commandes de ce récit tient là un scénario qui risque de nous tenir en haleine pendant quelques centaines de pages.

Bomb X, de Brugeas, Guillo, Cossu et Toulhoat, éd. Comix Büro, 15,50 €

le juif arabe

«Le juif arabe», dans le contexte actuel, est une lecture nécessaire. Mis en page par Asaf Hanuka, auteur de bande dessinée israélien, il est à la fois un récit familial douloureux - le souvenir du meurtre d’un de ses arrière-grands-pères à Tibériade dans les années 1930 - et un point de vue plein de sensibilité sur une région perpétuellement sous tension. Pas de vérité toute prête assénée par l'auteur ici, qui cherche lui-même sa place et son identité, mais une vraie plongée au cœur d'une situation complexe.

Le juif arabe, d'Asaf Hanuka, éd. Steinkis, 20 €

Le grimoire d'Elfie (tome 4)

Il est l'heure de remonter dans le bus bibliothèque pour Elfie et ses deux sœurs, Louette et Magda. Dans ce quatrième tome, elles prennent la route des Pyrénées, où elles vont à la rencontre d'un berger qui a bien connu leur défunte maman. Sur place, la magie va encore une fois jouer un grand rôle et, peut-être, mettre Elfie sur les traces d'un trésor qu'elle serait la seule à pouvoir découvrir.

Le grimoire d'Elfie, Tome 4, d'Alwett, Arleston et Mini Ludvin, éd. Drakoo, 16,90 €

Escape Ghosn

Fin 2019, Carlos Ghosn a été au centre d'une incroyable affaire. L'ex-patron de Renault-Nissan a réussi à fuir le Japon, où il était en résidence surveillé, en sa cachant dans une malle. C'est cet épisode rocambolesque que Michèle Standjofski et Mohammad Kraytem ont décidé de mettre en images dans «Escape Ghosn». Un récit passionnant et drôle, du dessin à la mise en scène, qui met Carlos Ghosn aux prises avec sa conscience et son ego surdimensionné.

Escape Ghosn, de Standjofski et Kraytem, éd. Samir, 20 €

Arcadium

La version gore de Stranger Things ? «Arcadium» nous emmène aux confins de l'horreur dans une petite ville américaine, Rosebud, baignée dans la culture des années 1980. La famille Bradford y a été massacrée, et tous les soupçons se portent sur Gavin. Il semble prêt à avouer les crimes, mais les apparences sont sans doute largement trompeuses. Entre Carpenter, Stephen King et Lovecraft, le voyage nous tient en haleine de bout en bout.

Arcadium, de Nikopek, éd. Ankama, 20,90 €

Les aigles de Rome (Tome 6)

C'est toujours un plaisir de découvrir un nouvel album d'Enrico Marini. Après plusieurs escapades dans le comics (Batman) et dans le polar (Noir burlesque), l'auteur suisse a enfin décidé de revenir à sa série phare, «Les aigles de Rome». En sommeil depuis 2016, le peplum met aux prises le brun Marcus et le blond Arminius, deux hommes qui ont tout partagé depuis l'enfance mais que désormais tout oppose.

Les aigles de Rome, Tome 6, d'Enrico Marini, éd. Dargaud, 16,95 €

Mécanique céleste (Tome 2)

Quatre ans après un Tome 1 salué par la critique, «Mécanique céleste» fait son grand retour. Marwan est évidemment toujours aux commandes et prolonge les aventures d'Aster et de ses coéquipiers. Victorieux au jeu de la mécanique céleste (une sorte de ballon prisonnier géant), ils ont quitté la cité de Pan et repris la route, mais tout va évidemment se compliquer très vite pour eux, alors que le lecteur se perd avec délice dans les méandres de l'univers imaginé par l'auteur.

Mécanique céleste, Tome 2, de Marwan, éd. Dargaud, 25 €

Padre Sicario

«Padre Sicario» est l'histoire d'une rédemption. Celle de Salva, devenu en quelques années le plus grand tueur à gages de Cali, en Colombie. Envoyé en prison, il y a rencontré le seigneur et il est même devenu pasteur. Depuis, il s'est donné une mission : construire un temple dans le quartier où il a grandi, et où son funeste destin a été scellé.

Padre Sicario, de Marchetti, Dandois et Merino, éd. Albin Michel, 21,90 €

300

Après «Sin City», réédité par Huginn & Muninn, Frank Miller voit une autre de ses œuvres majeures revenir en librairie, avec «300». Ultra-connue depuis son adaptation au cinéma, ce comic incroyable est un must que tout amateur se doit d'avoir lu. L'affrontement entre les 300 Spartiates menés par Leonidas et l'armée perse de Xerxès est entré dans la légende et le style inimitable de Frank Miller y est certainement pour quelque chose.

300, de Frank Miller, éd. Huginn & Muninn, 19,95 €

Les sisters (Tome 18)

Il serait dommage de regarder de haut «Les sisters». La série, qui compte désormais 18 tomes, n'a pas pris une ride et les deux sisters sont toujours aussi incontrôlables. Dans cet album, l'heure est au grand nettoyage de printemps, puisque les parents ont confié à Wendy et Marine la mission de faire du tri. Si seulement il savaient à quel point la corvée va se transformer en chasse au trésor improbable.

Les Sisters, Tome 18, de Cazenove et Maury, éd. Bamboo, 11,90 €

Human Target

Urban Comics nous régale en cette fin d'année avec l'édition de «Human Target», un comic à la réputation d'excellence totalement méritée. Scénarisé par Tom King, cet épais album raconte la dernière mission de Christopher Chance, qui gagne sa vie en devenant une cible vivante professionnelle. En gros, si vous êtes menacé de mort, il est capable de se transformer totalement pour devenir la victime potentielle, tant au niveau de l'apparence que de la psychologie. Mais la protection de Lex Luthor, l'éternel némésis de Superman, a mal tourné et Chance va devoir résoudre… son propre meurtre.

Human Target, de King et Smallwood, éd. Urban Comics, 35 €