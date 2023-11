Shakira : accusée de fraude fiscale en Espagne, la star scelle un accord avec le parquet

Le procès de Shakira, accusée de fraude fiscale par la justice espagnole, s'est ouvert ce lundi. La star y a scellé un accord avec le parquet, mettant fin à la procédure.

Shakira va mettre la main au portefeuille. Alors que le procès de Shakira s'est ouvert ce lundi 20 novembre à Barcelone, un accord a été scellé, a annoncé le tribunal. La star jugée pour une fraude fiscale présumée de 14,5 millions d'euros, va payer une lourde amende.

Dans le cadre de cet accord, l'artiste colombienne écope d'une peine de trois ans de prison avec sursis, qui sera commuée en amende, et d'une sanction financière d'un montant équivalent à «50%» de la fraude, a déclaré le président du tribunal, au début de l'audience, devant la chanteuse qui a indiqué reconnaître sa culpabilité et accepter les peines infligées.

Arrivée au tribunal aux environs de 9H, l'artiste colombienne de 46 ans, aujourd'hui installée aux Etats-Unis avec ses deux enfants, est entrée sans faire de déclarations à la presse.

Un changement de défense

Pour mémoire, le parquet accusait Shakira de ne pas avoir payé ses impôts en Espagne en 2012, 2013 et 2014 alors que, selon lui, elle avait vécu ces années-là plus de 183 jours par an dans le pays, seuil au-delà duquel une personne doit y être considérée comme résidente fiscale.

Il avait requis une peine de huit ans et deux mois de prison et une amende de 23,8 millions d'euros à son encontre.

Depuis sa mise en accusation, la chanteuse avait démenti catégoriquement ces accusations, ses avocats assurant que, même si elle avait entamé en 2011 une relation avec Piqué, elle n'a cessé de se déplacer à travers le monde en raison de sa carrière.

Shakira affirmait ne s'être établie de façon pérenne à Barcelone que fin 2014, avant de transférer en 2015 sa résidence fiscale des Bahamas en Espagne, juste avant la naissance de son deuxième enfant.