Suzanne Shepherd, star de la série «Les Soprano», est décédée à l'âge de 89 ans

L’actrice américaine Suzanne Shepherd, connue pour son rôle dans la série «Les Soprano», est décédée à l'âge de 89 ans.

Suzanne Shepherd s’est éteinte à l'âge de 89 ans. C’est la petite-fille de l’actrice américaine qui annoncé cette triste nouvelle, ce samedi auprès du tabloïd The Sun.

La comédienne était connue pour son interprétation de Mary DeAngelis, la mère de Carmela Soprano, dans la série «Les Soprano». Elle avait également joué aux côtés de Robert de Niro et Joe Pesci dans «Les Affranchis», le film de gangsters multi-récompensé (1990) réalisé par Martin Scorsese.

Au cours de sa carrière, elle est aussi apparue dans «Requiem for a dream» de Darren Aronofsky et dans plusieurs séries télévisées, dont «New York : Police judiciaire» et «New York : Section Criminelle».

L’acteur Ray Abruzzo, alias Little Carmine Lupertazzi dans «Les Soprano», lui a rendu hommage sur son compte Instagram. «Je suis triste d'apprendre le décès de Suzanne Shepherd. Une force de la nature. Une actrice et une enseignante», a-t-il écrit.

Suzanne Shepherd laisse notamment derrière elle sa fille, Kate Shepherd, artiste à New York. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été révélées.