«Mars Express» : de quoi parle ce film d'animation français avec Léa Drucker ?

Premier long-métrage d’animation de Jérémie Périn, «Mars Express» sort ce mercredi en salles. Une production française prenant des allures de polar de science-fiction, avec la voix notamment de Léa Drucker.

Il a été présenté au Festival de Cannes puis d’Annecy. Original, percutant et complexe, le film «Mars Express», premier long-métrage de Jérémie Périn (à l’origine de la série «Lastman», adaptée de la BD éponyme), débarque au cinéma ce mercredi 22 novembre, et devrait faire mouche auprès des adolescents et des adultes.

On y suit Aline Ruby, détective privée alcoolique doublée par la comédienne Léa Drucker, qui est plongée en l’an 2200 sur Noctis, capitale de la planète rouge, colonisée par les humains et leurs robots.

Aidée de son coéquipier androïde Carlos Rivera, cette flic s'engage dans une course contre la montre pour retrouver Jun Chow, une étudiante en cybernétique mêlée à un vaste complot.

Un univers et une esthétique à la «Blade Runner»

«J'ai été emballée par les personnages, l'image, et l'envie de faire quelque chose de nouveau», a confié Léa Drucker en juin dernier, lors d’un entretien accordé à l’AFP. Elle a également ajouté que ce genre «amène plein de questions philosophiques et métaphysiques».

Film futuriste rappelant «Blade Runner» et à l'esthétique impressionnante, «Mars Express» n'a rien à envier aux super-productions américaines en prise de vues réelles. Avec son coscénariste Laurent Sarfati, Jérémie Périn espère attirer quelque 200.000 spectateurs dans les salles obscures.