Prix Goncourt des Lycéens : voici les sept romans finalistes

Sept romanciers sont en lice pour le Prix Goncourt des Lycéens 2023, qui sera décerné ce jeudi 23 novembre à Rennes (Ille-et-Vilaine). Mokhtar Amoudi, Jean-Baptiste Andrea, Vincent Delecroix, Neige Sinno... L’un deux succèdera à Sabyl Ghoussoub, recomposé l’année dernière pour «Beyrouth-sur-Seine».

«Les conditions idéales», de Mokhtar Amoudi

©Gallimard

Dans «Les conditions idéales», Mokhtar Amoudi, qui signe son premier roman, met en scène Skander, un garçon curieux, intelligent, bon élève et féru de lecture, mais qui n'a pas été gâté par la vie. Placé à l’Aide sociale à l’enfance dès son plus jeune âge, il est trimballé de famille d’accueil en famille d’accueil. Puis son destin bascule lorsqu’il atterrit en banlieue parisienne, chez une certaine Madame Khadija. Il découvre alors la drogue, les bagarres, l’argent facile, et se met à côtoyer les caïds du quartier. Au collège, ses notent chutent, et la rue devient son royaume. Mais il peut s’en sortir, même si les conditions ne sont pas idéales.

«Les conditions idéales», de Mokhtar Amoudi, éd. Gallimard.

«Veillez sur elle», de Jean-Baptiste Andrea

©L'Iconolaste

Les lycéens délégués de chaque région ont également retenu le roman de Jean-Baptiste Andrea, «Veiller sur elle», qui a déjà reçu le prestigieux prix Goncourt. L'auteur de 52 ans, qui puise son inspiration dans la peinture, la musique, et la sculpture, met en scène Michelangelo et Viola, deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ce roman raconte leur histoire d’amour et d’amitié. Celle d’un jeune garçon atteint d’une forme de nanisme, né pauvre, qui se retrouve apprenti dans l'atelier de sculpture d'un oncle alcoolique, et d’une jeune fille héritière d'une famille puissante. Liés par une attraction indéfectible, ils se jurent de toujours rester ensemble, jusqu’au jour où l'Italie bascule dans le fascisme.

«Veiller sur elle», Jean-Baptiste Andrea, éd. L'Iconoclaste.

«Naufrage», de Vincent Delecroix

©Gallimard

Lauréat en 2009 du grand prix de littérature de l'Académie française, le philosophe et écrivain Vincent Delecroix signe un roman à la frontière du réel et de la fiction. Il s’intitule «Naufrage» et s’inspire d’une histoire vraie : le naufrage d’un bateau de migrants dans la Manche, en novembre 2021, qui a causé la mort de vingt-sept personnes. En partant de ce fait divers, l’auteur imagine alors le portrait d’une opératrice du centre de surveillance qui, ce jour-là, n’avait pas envoyé les secours malgré les appels à l’aide. Ce roman de 144 pages «pose la question du mal et celle de la responsabilité collective».

«Naufrage», de Vincent Delecroix, éd.Gallimard.

«Les amants du Lutetia», d'Émilie Frèche

©Albin Michel

Dans «Les amants du Lutetia», Émilie Frèche s’inspire elle aussi d’un fait divers et livre une réflexion sur la fin de vie, sur le droit de mourir dans la dignité, mais aussi sur le deuil et le sentiment d’abandon. Elle retrace l’histoire d’Ezra et Maud, deux grands publicitaires qui ne veulent pas connaître les affres de la vieillesse. Pour échapper à la dépendance, le couple d’octogénaires décide alors de se donner la mort, main dans la main, dans une chambre d’un palace parisien. Mais avant de commettre ce geste ultime et de planifier leur mort, ont-ils pensé à leur fille unique, qui doit faire face au chagrin, à la colère et à l’incompréhension ?

«Les amants du Lutetia», Émilie Frèche, éd. Albin Michel.

«Suite inoubliable», d'AKIRA MIZUBAYASHI

©Gallimard

Akira Mizubayashi signe «Suite inoubliable», le troisième volet de sa trilogie, entamée avec «Âme brisée», et suivie de «Reine de cœur». Cette fois, l’écrivain raconte l'épopée d'une jeune musicienne, dans un Japon en guerre. Embauchée dans l’atelier d’un célèbre luthier parisien, Pamina se voit confier un précieux violoncelle, un Goffriller. En le réparant, la jeune femme découvre alors une lettre qui la mènera sur les traces de destins brisés par la guerre, et d’une histoire d’amour. L’auteur de 71 ans entremêle les vies des personnages, tous habités par une même passion pour la musique, «un recours contre la folie des hommes».

«Suite inoubliable», Akira Mizubayashi, éd. Gallimard.

«Le grand feu», de Léonor de Récondo

©Grasset

La musique résonne aussi dans le livre de Léonor de Récondo, baptisé «Le grand feu». Elle entraîne le lecteur dans le Venise du 18e siècle, où l’on découvre le destin d’Ilaria, placée dès sa naissance à la Pietà, un établissement monacal qui offre une chance aux enfants abandonnés. Dans ce lieu, où les petites filles sont protégées et enfermées, on y enseigne la musique. Très vite, Ilaria maîtrise le violon et devient la copiste du maestro Antonio Vivaldi. «Le grand feu», c’est celui qui consumme cette jeune héroïne, qui à l’aube de ses quinze ans, découvre enfin le monde extérieur, la vie, la passion, la liberté, le désir charnel...

«Le grand feu», de Léonor de Récondo, éd. Grasset.

«Triste tigre», de Neige sinno

©POL

Prix Femina 2023, «Triste tigre», de Neige Sinno, raconte l'histoire d'une petite fille violée à plusieurs reprises par son beau-père. Et cette petite fille, c'est l'écrivaine. Au fil des pages, elle analyse son traumatisme, sa relation avec son violeur, qui a été condamné à neuf ans de prison, et porte une réflexion sur les conséquences sur sa vie, ainsi que sur le pouvoir et l'impuissance de la littérature. Neige Sinno, mère de famille de 46 ans, décortique autant des articles de presse que des ouvrages sur l’inceste et le viol. En moins de 300 pages, elle tente de briser les idées reçues sur le viol, et de dégoupiller littéralement ce qu’elle appelle sa «petite bombe».

«Triste tigre», de Neige Sinno, éd. P.OL.