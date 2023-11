«Rien à perdre» : Virginie Efira prête à tout pour sauver ses enfants

Elle est l’un des visages incontournables du cinéma français. Dans «Rien à perdre» en salles ce mercredi, Virginie Efira incarne une mère célibataire privée de ses enfants. Un rôle poignant et puissant à la hauteur du talent de la comédienne.

Cela devait être une soirée ordinaire. Mais une friteuse a mis le feu aux poudres. «Tout allait bien et bam !», comme le souligne Sylvie, jouée par Virginie Efira. Dans le drame social «Rien à perdre», cette mère de famille et veuve travaille dans un bar de nuit à Brest. Pour joindre les deux bouts, elle compte sur l’aide de son aîné pour surveiller son petit frère en son absence. Un soir, ce dernier, resté sans surveillance, décide de se préparer des frites, mais se brûle au second degré.

Ce qui ne semble être, au départ, qu’un simple accident domestique entraîne finalement cette famille atypique dans une véritable descente aux enfers. Sylvie reçoit la visite des services sociaux qui la soupçonne de maltraitance. Sofiane, son fils cadet, est placé en foyer pour une durée indéterminée. Commence dès lors un long combat pour récupérer sa garde malgré les soupçons – plus ou moins fondés – de l’administration. Telle une guerrière, cette mère courage se bat comme une lionne pour prouver sa bonne foi, mais ne peut dissimuler ses fragilités et ses angoisses face à un monde qui s’écroule. Si elle les aime, Sylvie est jugée inapte à élever ses enfants, et l’étau se resserre peu à peu sur elle.

Des acteurs brillants et convaincants

Habituée aux documentaires, la réalisatrice Delphine Deloget, qui a reçu le prix Albert-Londres en 2015 avec Cécile Allegra pour un reportage sur les Erythréens au Sinaï, réussit avec brio son passage à la fiction avec ce premier long-métrage bouleversant qui évite le misérabilisme. Le film, qui a ému la Croisette en mai dernier lors du Festival de Cannes, s’inspire de témoignages de parents qui ont été dans le viseur de l’Aide sociale à l’enfance. De ce constat, la réalisatrice en tire le portrait d’une femme qui «vrille et tombe sur le bas-côté».

Virginie Efira, qui est également à l’affiche de la série «Tout va bien» sur Disney+, livre une performance émouvante et tout en nuances. Face à elle, des seconds rôles qui s’imposent à l’écran, à l’instar d’India Hair, magistrale dans le rôle de l’assistante sociale, ou Félix Lefebvre, convaincant en grand frère meurtri qui essaie tant bien que mal de soutenir sa mère tout en s’émancipant. «Rien à perdre» interroge et bouleverse, sans jamais être donneur de leçons.