Superman Legacy : Nicholas Hoult en discussion pour incarner Lex Luthor

Selon le site américain Variety, l’acteur Nicholas Hoult a été choisi par James Gunn - réalisateur et scénariste sur ce film - pour incarner le personnage de Lex Luthor dans «Superman Legacy». Sortie prévue pour le 11 juillet 2025.

Le casting continue de prendre forme. Après avoir confié les rôles de Superman et de Lois Lane à David Corenswet et Rachel Brosnahan, James Gunn continue d’étoffer le générique de «Superman Legacy», avec le recrutement à venir de Nicholas Hoult pour incarner le personnage de Lex Luthor, un des ennemis les plus redoutables de l’Homme d’acier, annonce le site américain Variety. Pressenti un temps pour le rôle principal, le comédien de 33 ans se serait finalement vu proposer celui de l’industriel au crâne chauve, obsédé à l’idée d'anéantir Superman.

Récemment, c’est la comédienne vénézuélienne Maria Gabriela de Faria qui a été annoncée dans le rôle d’Angela Spice, alias L’Ingénieure (The Engineer en VO), membre d’un groupe de superhéros appelé The Authority, issu de l’univers Wildstorm. Superman pourra compter sur l’aide précieuse de Green Lantern, incarné par Nathan Fillion, Hawkgirl, jouée par Isabela Merced, Mister Terrific, confié à Edi Gathegi, et Metamorpho, qui sera incarné par Anthony Carrigan.

Prévu pour une sortie dans les salles françaises le 11 juillet 2025, «Superman Legacy» servira de lancement au premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), présenté par James Gunn en janvier dernier. De nombreux projets sont actuellement en développpement chez DC Studios, qui entend bien concurrencer Marvel sur le terrain des super-héros dans les années à venir.