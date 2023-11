«La vénus d'argent» : la chanteuse Pomme fait ses premiers pas au cinéma

De son vrai nom Claire Pommet, la chanteuse Pomme s'essaie au cinéma avec un premier rôle dans «La vénus d'argent», en salles ce mercredi. Des premiers pas prometteurs.

Le public la connaît comme autrice, compositrice et chanteuse, qui interprète ses tubes à la guitare et en impose sur scène malgré son physique assez frêle. Ce mercredi 22 novembre, ses fans découvrent Pomme, de son vrai nom Claire Pommet, au cinéma dans «La vénus d’argent», dans lequel elle tient son premier rôle sur grand écran.

Dans ce drame signé Héléna Klotz, qui compte également le rappeur Fianso (Sofiane Zermani) au casting, la jeune femme prête ses traits à Jeanne, fille de gendarme qui tente de percer dans le milieu très machiste de la finance pour fuir sa condition sociale. Mais elle est tiraillée entre ses aspirations et son passé, qui la ramène sans cesse en banlieue auprès de ses frère et sœur sur lesquels elle veille comme aurait pu le faire sa mère absente, ou au côté de son petit-ami (Niels Schneider) avec lequel elle vient de renouer.

Une héroïne moderne qui veut s'extraire de sa classe

La jeune femme de 24 ans souhaite se réinventer et briser les codes d’une société qui l’emprisonne, à l’image de cette scène d’ouverture quand elle fracasse la vitrine d’un magasin de prêt-à-porter avec son casque de scooter, pour aller voler un costume d’homme qu’elle ne peut s’offrir.

Pour ses premiers pas devant la caméra, Claire Pommet détonne tant par sa justesse de jeu que par son charisme. Cette héroïne moderne n’a rien à envier à ses partenaires que sont Anna Mouglalis et Mathieu Amalric. Brillamment interprété et jouant (trop ?) avec les effets de style, «La vénus d’argent» surfe avec le thriller et aborde la question du déterminisme social et de l’identité de genre.