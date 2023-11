Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil : voici les 6 auteurs les plus attendus  

Le Salon du livre et de la presse Jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est de retour du 29 novembre au 4 décembre prochain. Pour cette 39e édition, plus de 250 écrivains et illustrateurs ont répondu présents. Michel Bussi, Lolita Séchan… Voici les 6 auteurs les plus attendus.

Michel Bussi

Géographe devenu romancier, Michel Bussi a investi les rayons littérature jeunesse avec la série «Néo» et «Le petit chevalier naïf». Et pour le plus grand bonheur des petits et des grands, il sera sur le salon le samedi 2 décembre. L'auteur à succès des «Nymphéas noirs» rencontrera ses lecteurs à 10h au stand L16, et à 11H30 au stand F32.

Lolita Séchan

Lolita Séchan, la fille du chanteur Renaud, est l’autrice de la bande dessinée «Les brumes de Sapa», un récit sur le passage à l'âge adulte à travers l'amitié improbable de deux jeunes filles, prénommées Lolita et Lo Thi Gôm. Vous pourrez la retrouver le vendredi 1er décembre à 17h, et le dimanche 3 décembre à 15, au stand M19.

Benjamin Lacombe

«Les amants papillons», «La mélodie des tuyaux», «Ondine», «L'Enfance des méchants, des vilaines et des affreux»… Inspiré par Tim Burton et Guillermo del Toro, l’auteur et illustrateur Benjamin Lacombe a lui aussi répondu présent. Il sera là le vendredi 1er décembre à 16H (J21), à 18H (F14), le 2 décembre à 10H (K4), 11h30 (K12), 14H (K19), 16H (J21), et le 3 décembre à 11H (K19) et à 14H (J21).

Christopher PAOLINI

Vous pourrez également échanger avec Christopher Paolini, l’auteur qui se cache derrière la célèbre saga de fantasy «Eragon» et la série à succès «L'Héritage», vendue à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. L’auteur américain donne rendez-vous à sa communauté le 3 décembre à 10h, et à 14H30 au stand E31.

Rebecca DAUTREMER

On lui doit «Une chose formidable», «Une toute petite seconde», ou encore «Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough», dans lesquels on suit les aventures d’un lapin à l'âme sensible. Rebecca Dautremer rencontrera ses fans le samedi 2 décembre à 14H, le 3 décembre à 10H et le 3 décembre à 14H, sau stand J8.

Thomas Fersen

Chanteur, musicien et auteur, Thomas Fersen a sorti son premier roman en février dernier. Drôle, légère et poétique, cette fable, baptisée «Dieu sur terre», raconte l'histoire d'un garçon jusqu'au seuil de l'âge adulte, entre le Ménilmontant et le Pigalle des années 1970. La séance de dédicaces aura lieu le samedi 2 décembre à 18H au stand J21.

Salon du livre et de la presse Jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis), du 29 novembre au 4 décembre.