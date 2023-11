«Karate Kid» : le casting pour le rôle principal du prochain film obtient 10.000 candidatures en quelques heures

A la recherche du prochain «Karaté Kid», Sony Pictures croule sous les candidatures. Ouvert ce 22 novembre, le casting compterait déjà plus de 10.000 prétendants.

Le casting destiné à trouver le jeune acteur qui jouera aux cotés de Ralph Maccio et Jackie Chan dans le prochain film «Karaté Kid» a attiré 10.000 candidatures en seulement quelques heures, rapporte le Hollywood Reporter. A la surprise générale, Sony Pictures a ce 22 novembre annoncé qu’un sixième film de la franchise était en préparation, pour une sortie en salles déjà prévue le 13 décembre 2024.

Jackie Chan et Ralph Macchio, qui seront pour la première fois ensemble les têtes d’affiche du nouveau long-métrage - dont le tournage devrait se dérouler de mars à juin 2024 - sont apparus dans une vidéo pour annoncer eux-mêmes la recherche mondiale d’un acteur pour jouer le rôle central de Li Fong dans le film.

L’équipe de production recherche un jeune Chinois ou un Chinois métis âgé de 15 à 17 ans. Etre doué en arts martiaux, savoir parler couramment anglais et le mandarin sont des atouts majeurs, est-il précisé.

Jackie Chan and Ralph Macchio are teaming up to star in new #KarateKid movie for Sony Pictures.





— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) November 21, 2023