Le Goncourt des lycéens 2023 attribué à Neige Sinno pour «Triste tigre»

Le prix Goncourt des lycéens a été attribué ce jeudi 23 novembre à Neige Sinno pour «Triste tigre», paru aux éditions P.OL.

Les jeunes membres du jury ont rendu leur verdict à Rennes. Le prix Goncourt des lycéens, l'un des plus prescripteurs pour les ventes de romans, a été remis ce jeudi à l'écrivaine Neige Sinno pour «Triste tigre» (éd. P.O.L.), un roman déjà récompensé par le prix Femina 2023.

Originaire des Hautes-Alpes, l'écrivaine y raconte l'histoire d'une petite fille violée à plusieurs reprises de ses 7 à ses 14 ans, par son beau-père. Et cette petite fille, c'est elle. Dans ce livre bouleversant, Neige Sinno emmène le lecteur dans sa tête.

Elle analyse son traumatisme, sa relation avec son violeur, qui a été condamné à neuf ans de prison, et porte une réflexion sur les conséquences sur sa vie, ainsi que sur le pouvoir et l'impuissance de la littérature.

Un prix pour la découverte

Neige Sinno, mère de famille de 46 ans, décortique autant des articles de presse que des ouvrages sur l’inceste et le viol (Christine Angot, Virginie Despentes...). En moins de 300 pages, elle tente de briser les idées reçues sur le viol, et de dégoupiller littéralement ce qu’elle appelle sa «petite bombe».

Finaliste du prix Goncourt, lauréate déjà de plusieurs prix dont le Femina, le Choix Goncourt de la Suisse, Neige Sinno remporte le Goncourt des lycéens avec « Triste tigre ». Un vote de 2000 jeunes. ⁦@GroupeFnacDarty⁩ ⁦@education_gouv⁩ pic.twitter.com/xKRTMQzLle — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) November 23, 2023

Ce récit a été récompensé «pour ses qualités littéraires et sa forme audacieuse pour aborder un sujet sensible», a déclaré Méline Debailleul, élève de Terminale et porte-parole du jury. Neige Sinno a de son côté réagi en duplex en remerciant «du fond du coeur les lycéens, les lycéennes qui ont lu mon livre et qui ont fait confiance à son audace».

«Les lectures qu'on fait quand on est jeune, c'est tellement important. C'est des lectures qui nous changent et moi ça me réjouit de savoir que peut-être ce texte-là, mon écriture, va produire quelque chose dans le devenir d'une personne, c'est génial ça me fait très très plaisir», a-t-elle ajouté.

Petit frère du Goncourt, le Goncourt des lycéens est organisé par la Fnac et le ministère de l'Education nationale, avec l'accord de l'Académie Goncourt. Créé à Rennes en 1988, ce prix littéraire permet chaque année à quelque 2.000 élèves lycéens, âgés de 15 à 18 ans, de découvrir la littérature contemporaine et de susciter le goût de la lecture.

En 2022, le Goncourt des lycéens a été attribué à Sabyl Ghoussoub pour «Beyrouth-sur-Seine» (éd. Stock), un récit poétique sur la famille et l’immigration.