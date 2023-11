Batman : l'incroyable variation de poids de Christian Bale pendant la trilogie

Entre 2005 et 2012, Christian Bale a enfilé le costume de Batman dans la trilogie «The Dark Knight» de Christopher Nolan. Un rôle exigeant pour l’acteur qui n’a cessé, pendant plus de 7 ans, de voir son poids fluctuer d’un extrême à l’autre.

Sa réputation n’est plus à faire. Christian Bale a toujours été connu pour être un acteur engagé corps et âme dans ses rôles au cinéma. En 2005, le comédien apparaissait pour la première fois dans le costume du Chevalier Noir dans le premier volet de la trilogie de Christopher Nolan, «Batman Begins». Incarner Bruce Wayne à l’écran a été un défi colossal pour Christian Bale qui, quelques mois auparavant, avait perdu près de 30 kilos pour jouer dans «The Machinist» avec un régime draconien – et absolument mauvais pour la santé – consistant à ne manger qu’une pomme, du café et de l’eau (du whisky et des cigarettes aussi) dans une journée.

L’acteur a travaillé d’arrache-pied pour obtenir le rôle que d’autres comédiens de premier plan souhaitaient obtenir – notamment Billy Crudup et Jake Gyllenhaal – en s’entraînant avec le maître en arts martiaux Eric Oram dans le but d’être opérationnel pour les scènes d’action dans le film. Chistian Bale va prendre plus de 45 kilos de muscle dans une période record. Pourtant, au moment de se présenter devant Christopher Nolan, c’est l’inquiétude qui va dominer en raison d’une prise de masse trop élevée pour entrer dans le costume. Le comédien sera forcé de perdre près de 15 kilos avant le tournage.

Des kilos à perdre

Christian Bale ne cessera de faire le yo-yo entre le rôle de Batman et les autres. En 2007, un an avant de tourner le deuxième volet du Chevalier Noir, il joue dans «Rescue Dawn» dans lequel il incarne un militaire américain affamé en détention. Avant de devoir redevenir un athlète pour reprendre le rôle de Bruce Wayne. En 2010, son rôle dans «The Fighter» auprès de Mark Wahlberg le pousse une nouvelle fois à perdre des kilos, qu’il devra reprendre moins de deux ans plus tard pour «The Dark Knight Rises». Un an après avoir tourné le dernier volet de la trilogie, il deviendra obèse pour tourner dans «American Bluff» avant de tout reperdre pour incarner Moïse dans «Exodus : Gods and Kings» de Ridley Scott en 2014.

Bien évidemment, il est important de préciser que les stars hollywoodiennes ne gèrent pas ces prises/pertes de poids seules. Elles sont accompagnées par des armées de diététiciens, entraîneurs personnels, etc. pour s’assurer que leur bien-être physique et mental ne soit pas mis en péril de manière irrémédiable. Il n’en reste pas moins que Christian Bale n’a jamais eu peur de mettre son corps à l’épreuve pour incarner ses différents rôles tout au long de sa carrière.