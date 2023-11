Freeze Corleone : les concerts du rappeur maintenus au Zénith de Paris

Après une interdiction de la préfecture de police, les deux concerts du rappeur «controversé» Freeze Corleone, accusé d’antisémitisme, pourront finalement avoir lieu ces vendredi et samedi au Zénith de Paris.

Freeze Corleone pourra finalement se produire dans la capitale ces vendredi et samedi au Zénith. Saisi en référé par le rappeur, le tribunal administratif de Paris a estimé que les décisions de la préfecture de police portaient «une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion». Il a donc suspendu l'arrêté pris mardi 21 novembre par le préfet de police Laurent Nuñez.

La préfecture de police avait défendu à Freeze Corleone de participer au premier concert ce vendredi 24 novembre, donné par le collectif 667 dont il est le fondateur, et avait interdit le deuxième samedi, programmé en son nom propre.

«Le risque que soit commise une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine (...) et de causer un trouble à l'ordre public n'est pas démontré», a jugé le tribunal administratif.

«Des références complotistes et antisémites», selon la préfecture de police

Pour motiver l'interdiction, la préfecture de police faisait valoir que les textes du rappeur contenaient «de nombreuses références complotistes et antisémites», et que ses concerts intervenaient «dans un contexte géopolitique particulièrement tendu» en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le tribunal administratif a objecté que «les textes comportant des passages à caractère antisémite ne figurent pas au programme des concerts» de vendredi et samedi. «L'enquête menée à ce sujet à la suite d'un signalement en 2020 a fait l'objet d'un classement sans suite», poursuit-il dans sa décision.

Il relève également que «le concert, donné récemment par l'artiste à Foirac, qui comporte une programmation de chansons identique à celle prévue pour les concerts parisiens, n'a donné lieu à aucun trouble à l'ordre public, ni d'ailleurs ses précédents concerts». En mars, le Conseil d'Etat avait déjà rejeté le recours de la ville de Rennes qui voulait interdire au rappeur de 31 ans de se produire.

Figure marquante du rap français, Freeze Corleone, de son vrai nom Issa Lorenzo Diakhaté, avait été lâché en septembre 2020 par son label Universal Music, qui dénonçait des «propos racistes inacceptables».