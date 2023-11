Noël 2023 : voici les 4 meilleurs romans primés à offrir

Le roman est une valeur sûre au pied du sapin. Mais le choix est vaste. Pour faire plaisir sans se tromper, rien de tel qu’un livre récemment récompensé par un grand prix littéraire de l'automne. Prix Goncourt, Femina, Renaudot... Il raviront les amoureux de littérature.

«Veiller sur elle», de Jean-Baptiste Andrea, Prix Goncourt

©L'Iconoclaste

Le prix Goncourt, la plus prestigieuse récompense littéraire française, a été attribué à Jean-Baptiste Andrea pour «Veiller sur elle» (éd. L'Iconoclaste). Dans ce livre, également salué par le prix du roman Fnac, l'auteur se reconnecte avec ses racines italiennes et puise son inspiration dans la peinture, la musique et la sculpture. Il met en scène Michelangelo et Viola, deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ce roman raconte leur histoire d’amour et d’amitié. Celle d’un jeune garçon atteint d’une forme de nanisme, né pauvre, qui se retrouve apprenti dans l'atelier de sculpture d'un oncle alcoolique, et d’une jeune fille héritière d'une famille puissante. Liés par une attraction indéfectible, ils se jurent de toujours rester ensemble, jusqu’au jour où l'Italie bascule dans le fascisme.

«Veiller sur elle», de Jean-Baptiste Andrea, éd. L'Iconoclaste.

«Les insolents», d’Ann Scott, Prix Renaudot

©Calmann-Lévy

Annoncé dans la foulée de l'annonce du Goncourt, le prix Renaudot a quant à lui été attribué à Ann Scott pour son roman «Les insolents» (éd. Calmann-Lévy). L'ouvrage suit Alex, une compositrice de musique de films qui décide de quitter Paris pour réaliser son rêve : vivre ailleurs et seule. Âgée de 45 ans et installée au milieu de nulle part, elle va devoir se réinventer. Dans cet ouvrage de 280 pages, Anne Scott, ancienne mannequin à Londres et batteuse dans un groupe punk, offre une belle réflexion sur la solitude et l'amitié. Elle interroge aussi avec beaucoup de finesse l’absurdité de notre société contemporaine, le temps qui passe, et les rêves déçus. Un livre à mettre tout particulièrement entre les mains des quadragénaires et des quinquagénaires.

«Les insolents», d'Ann Scott, éd. Calmann-Lévy.

«Une façon d'aimer», de Dominique Barbéris, Prix de l’Académie française

©Gallimard

Dominique Barbéris a remporté le grand prix du roman de l'Académie française pour «Une façon d'aimer» (éd.Gallimard), un ouvrage délicat et mélancolique qui évoque la force de nos désirs secrets et la grâce de certaines rencontres. L'écrivaine de 65 ans, qui est née à Douala, dresse le portrait de Madeleine, une Bretonne discrète et réservée des années 1950, qui va suivre son mari au Cameroun. Là-bas, un soir, lors d’un bal à la Délégation, Madeleine va alors croiser le regard d’Yves Prigent et tomber sous le charme de cet homme séduisant et respecté, mi-administrateur, mi-aventurier. Rythmé par plusieurs musiques, de Jacques Brel à Dalida, «Une façon d'aimer» raconte cet amour naissant, à l'époque des colonies, et qui a marqué sa vie.

«Une façon d'aimer», Dominique Barbéris, éd. Gallimard.

«Triste tigre», Neige Sinno, Prix Femina et prix goncourt des lycéens

©P.O.L

Vous pouvez également vous procurer «Triste tigre», de Neige Sinno (éd. P.O.L), qui a remporté le Prix Femina ainsi que le prix Goncourt des lycéens. Originaire des Hautes-Alpes, l'écrivaine y raconte l'histoire d'une petite fille violée à plusieurs reprises entre l'âge de 7 et de 14 ans par son beau-père. Et cette petite fille, c'est elle. Dans ce livre bouleversant, Neige Sinno emmène le lecteur dans sa tête. Elle analyse son traumatisme, sa relation avec son violeur, qui a été condamné à neuf ans de prison, et porte une réflexion sur les conséquences sur sa vie, ainsi que sur le pouvoir et l'impuissance de la littérature. En moins de 300 pages, Neige Sinno, mère de famille de 46 ans, tente de briser les idées reçues sur le viol, et de dégoupiller littéralement ce qu’elle appelle sa «petite bombe».

«Triste tigre», Neige Sinno, éd. P.O.L.