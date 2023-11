Idée sortie : «La Grande fête des enfants» investit la Cité des sciences et de l'industrie les 9 et 10 décembre

Le temps d’un week-end, le samedi 9 et le dimanche 10 décembre, «La grande fête des enfants» investit tous les étages de la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris.

Un week-end familial incontournable. Implantée au cœur du Parc de la Villette, à Paris, la Cité des Sciences et de l’Industrie organise une grande fête, pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. Les petits curieux sont attendus le samedi 9 et le dimanche 10 décembre.

Et pour cette première édition, les organisateurs ont vu les choses en grand. Ludique et conviviale, «La grande fête des enfants» investit tous les étages de l'établissement avec une belle programmation.

Les plus jeunes pourront notamment participer à de nombreux ateliers et à des démonstrations spectaculaires mettant en scène, non sans une touche d'humour, de grands principes techniques et scientifiques.

Au cours de ce week-end riche en découvertes, les bambins pourront également assister à des spectacles et jouer ensemble à des jeux de société XXL, du jeu en bois au jeu de plateau.

Et à la fin de la journée, direction le dancefloor. Tout le monde pourra en effet se lâcher et se déhancher au rythme de la musique dans le cadre du «Grand bazar», une fête dansante organisée à tous les niveaux de la Cité. Pensez toutefois à réserver vos billets ICI.

«La Grande fête des enfants», Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 19e, les 9 et 10 décembre. Tarif réduit (enfant de 2 à 5 ans) : 12€. Plein tarif : 17€.