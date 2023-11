Jennifer Lopez : la date de sortie de «This is me... Now», son premier album en dix ans, révélée

Jennifer Lopez a annoncé la date de sortie de son prochain disque, «This is me… Now», son premier album studio en dix ans.

Le nouvel album tant attendu de Jennifer Lopez, «This Is Me…Now», a (enfin) une date de sortie.

On sait désormais que ce neuvième album studio de J. Lo arrivera le 16 février 2024, comme l'a annoncé elle-même la chanteuse ce lundi sur lnstagram.

Les fans sont en effervence, d'autant qu'il s'agit du premier album solo complet de la star depuis près d'une décennie. Son dernier album en date, «AKA» sorti en 2014 - dont étaient extraits les singles «I Luh Ya Papi», «First Love» et «Booty» - avait atteint la 8e place du Billboard 200.

Tout sur son histoire d'amour avec Ben Affleck

«This Is Me…Now» est le petit frère de «This Is Me…Then» sorti en 2002, un album que J-Lo avait dédié à son partenaire de l'époque, Ben Affleck. Séparés en 2003, la chanteuse et l’acteur ont ces dernières années ravivé leur romance, et se sont même mariés en 2022.

En pré-commande ici, le premier single extrait de «This Is Me…Now» s'intitulera d'ailleurs «Can't Get Enough», et sera disponible le mercredi 10 janvier 2024.



Il se murmure que c'est justement le titre de la chanson inédite que la chanteuse avait interprétée le jour de son mariage avec Ben Affleck. Le NME en avait à l'époque dévoilé des paroles : «Toute la nuit / Je peux sentir la passion / dans tes yeux / Je suis toujours amoureuse de toi».

A noter que le même jour que la sortie du nouvel album (le 16 février), un film intitulé «This Is Me…Now : The Film» sera mis en ligne dans le monde entier sur Prime Video. Réalisé par Dave Meyers, il verra Jennifer Lopez proposer «une expérience cinématographique immersive qui redéfinit le genre», selon un communiqué de presse.



Il est décrit comme «ne ressemblant à rien de ce que vous avez pu voir de Jennifer Lopez. Il s'agit d'une réinterprétation narrative, intime, réfléchie, sexy, drôle, fantaisiste, divertissante, musicale et visuelle, de sa vie amoureuse scrutée par le public». De quoi, a priori, ravir à la fois les fans de musique comme ceux des pages people.